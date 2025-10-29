İsrail Gazze'de bir noktaya saldırdı

İsrail ordusu, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını yeniden ihlal ederek Beyt Lahiya bölgesini bombaladığını duyurdu.

İsrail ordusunun ABD merkezli X platformundaki sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinin yeni hava saldırısıyla hedef alındığı belirtildi.

Ordunun az önce Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Beyt Lahiya bölgesine saldırı düzenlediğine dikkat çekilen açıklamada, "Gazze Şeridi'nin kuzeyinde doğrudan tehdit oluşturan silah ve hava araçlarının depolandığı bir terör altyapısının bombalandığı" iddiasında bulunuldu.

Açıklamada, İsrail ordu güçlerinin bölgede varlıklarını sürdürdüğüne işaret edildi.

Öte yandan Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde düzenlediği saldırılarda 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması, 9 Ekim'de Mısır'daki müzakereler sonucunda İsrail ile Hamas arasında sağlanarak, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de yürürlüğe girmişti.

Gazze'deki hükümet, İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek düzenlediği saldırılarda 52'si çocuk ve 23 kadın olmak üzere toplam 109 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada, Tel Aviv yönetiminin Gazze Şeridi'ndeki sivillere yönelik sürdürdüğü suçların üstünü örtmek için sistematik olarak gerçekleri çarpıtmaya devam ettiğine dikkat çekildi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik son 24 saatte düzenlediği saldırılarda etkisiz hale getirildiği iddiasıyla 21 fotoğrafla birlikte 26 ismin yer aldığı bir liste yayımladığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan inceleme sonucunda, listede Filistin'in resmi kayıtlarında bulunmayan 3 adet yanlış, Arapça olmayan ismin olduğu ortaya çıktı. Diğer isimlerin de uydurma ve bunların bazılarının bilerek fotoğrafsız paylaşıldığı tespit edildi."

İsrail'in paylaştığı isimler arasında ayrıca o bölgelerde olmadıkları gibi hayatta oldukları öğrenilen 4 kişinin de yer aldığına işaret edilen açıklamada, dolayısıyla İsrail'in söz konusu listeyi yayımlayarak Gazze'de işlediği suçların üstünü örtmeye çalıştığı belirtildi.

İsrail'in bu iddialara karşı ateşkes anlaşmasını ihlal ederek dün akşamdan itibaren 12 saatte düzenlediği saldırılar sonucu 52'si çocuk ve 23'ü kadın olmak üzere toplam 109 sivilin yaşamını yitirdiği aktarılan açıklamada, İsrail'in son saldırılarında hayatını kaybedenler arasında ayrıca 4 yaşlı ve 7 engelli vatandaşın olduğu bilgisine yer verildi.