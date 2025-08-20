Habertürk
        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail, Filistinli eski milli basketbolcuyu Gazze'de öldürdü | Dış Haberler

        İsrail, Filistinli eski milli basketbolcuyu Gazze'de öldürdü

        İsrail ordusu, Filistin Milli Basketbol Takımı'nın eski oyuncusu Muhammed Şalan'ı, çocuklarını doyurmak için insani yardıma ulaşmaya çalıştığı sırada hedef alarak öldürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2025 - 03:18 Güncelleme: 20.08.2025 - 03:18
        İsrail, Filistinli eski milli basketbolcuyu Gazze'de öldürdü
        Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde, "İşgal güçleri, çocuklarını doyurmak için Han Yunus'ta insani yardıma ulaşmaya çalışan 40 yaşındaki Şalan'a ateş açtı. Şalan, açılan ateş sonucu şehit oldu." ifadelerine yer verdi.

        Haberde, Şalan'ın böbrek yetmezliği bulunan ve sepsis hastası kızı Meryem için de yiyecek ve ilaç aramak zorunda kaldığı, sık sık yardım çağrısında bulunduğu aktarıldı.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

        #israil
        #gazze
        #haberler
