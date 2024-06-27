İsrail eski Başbakanı Bennett, İsraillilere ülkeyi terk etmeme çağrısı yaptı

İsrail eski Başbakanı Naftali Bennett, İsrail’in 1948’den bu yana en zor zamanlarından geçtiğini belirterek, İsraillilerden ülkeyi terk etmeme çağrısında bulundu.

Bennett, sosyal medya platformu X’ten, İsraillilere hitaben, “Ülkeyi terk etmeyin” başlığıyla bir paylaşım yaptı.

İsrail Başbakanı Bennett, İsraillilerin ülkeden ayrılma fikirlerinin kendisini üzdüğüne dikkati çekerek şunları kaydetti:

“Bağımsızlık Savaşı'ndan (1948 Nekbe) bu yana en zor dönemden geçiyoruz; Uluslararası boykot, caydırıcılığın zedelenmesi, 120 İsraillinin esaret altında olması, binlerce yaslı aile, terk edilmiş Celile (Kuzey İsrail), binlerce yerinden edilmiş insan. Sadece kendilerini düşünen bakanlar, ekonomi üzerindeki kontrolün kaybı ve bütçe açığı.”

Bennett, tüm bu saydıklarının gerçek olduğuna dikkati çekerek, ancak bundan çıkma kabiliyetine sahip olduklarını vurguladı.

İsraillilerin ülkeyi terk etmemeleri gerektiğine dikkati çeken Bennett, “Ülkeyi terk etmekten söz edilmemeli. Bu çukurdan çıkmak için, İsrail halkının tüm yeteneklerine ve kararlılığına ihtiyacımız var.” ifadelerini kullandı.

Gazze Şeridi'ndeki saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana bölgeyi terk eden İsrailliler hakkında resmi bir istatistik bulunmazken, İbranice yayın yapan “Zman Yisrael” haber sitesi, savaşın ilk 6 ayı içinde yarım milyondan fazla İsraillinin ülkeyi terk ettiğini ve geri dönmediğini bildirdi.