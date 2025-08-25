Habertürk
        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail'den Yemen'e hava saldırısı: 4 ölü | Dış Haberler

        İsrail'den Yemen'e hava saldırısı: 4 ölü

        Yemen'deki Husiler, İsrail'in başkent Sana'ya düzenlediği hava saldırılarında ölü sayısının 4'e, yaralı sayısının ise 67'ye yükseldiğini duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2025 - 00:27 Güncelleme: 25.08.2025 - 00:27
        İsrail'den Yemen'e hava saldırısı: 4 ölü
        Husilere bağlı Yemen Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Enis el-Asbahi, saldırılara ilişkin Amerikan şirketi X platformundaki hesabından yazılı açıklama yaptı.

        AA'nın haberine göre; açıklamada, “Siyonist düşman (İsrail) uçaklarının Haziz Elektrik Santrali’ni ve Sana’daki 60. Cadde’de bulunan petrol şirketi istasyonunu bombalaması sonucu şehit olanların sayısı 4’e, yaralananların sayısı ise 67’ye yükseldi.” ifadelerine yer verildi.

        Asbahi ayrıca, “Sivil savunma ve kurtarma ekipleri kayıp kişileri aramaya ve kimliklerini tespit etmeye devam ediyor.” bilgisini paylaştı.

        İSRAİL'DEN YEMEN'E HAVA SALDIRILARI

        İsrail ordusuna ait savaş uçakları Yemen’in başkenti Sana'ya hava saldırıları düzenlemişti. Husilere ait Al-Masirah televizyonunda yayınlanan haberde, başkent Sana’da Yemen petrol şirketine, yakıt deposuna düzenlenen hava saldırısında ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğü, 35 kişi yaralandığı bildirilmişti.

        İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Sana'da Başkanlık Sarayı'nın bulunduğu askeri yerleşke ile iki elektrik santrali ve bir yakıt deposunun vurulduğu duyurulmuştu. Yemen'e düzenlenen hava saldırılarını İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Hava Kuvvetleri'nin komuta merkezinden takip etmişti.

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise, daha sonra yaptığı açıklamada, Yemen'e düzenledikleri hava saldırılarını sürdürecekleri tehdidinde bulunmuştu.

