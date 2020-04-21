Beşşar Esed rejimi, İsrail'in, Suriye'nin Humus ilinin doğusundaki Tedmur (Palmira) bölgesine hava saldırısı gerçekleştirdiğini ileri sürdü.

Esed rejiminin haber ajansı SANA, İsrail'e ait savaş uçaklarının, Suriye'nin orta kesimindeki Humus'un doğusunda yer alan antik kent Tedmur'a hava saldırısı yaptığını iddia etti.

Haberde, "Savunma sistemlerimiz, İsrail'in Tedmur'a düzenlediği saldırıya karşılık vererek, düşman hedeflerden bazılarını düşürdü." ifadelerine yer verildi.

İsrail makamlarınca saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

Esed rejimi, İsrail'in, 31 Mart tarihinde de Humus'un doğusuna saldırdığını öne sürmüştü.

Humus'ta rejim ordusunun yanı sıra İran Devrim Muhafızlarının emrindeki terörist grupların ve özellikle Lübnan Hizbullah'ı unsurlarının bulunduğu biliniyor.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.