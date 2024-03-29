İsrail'den Refah'a saldırı: 12 ölü
Gazze'nin Refah kentinde bir evi hedef alan İsrail saldırısında en az 12 Filistinli hayatını kaybetti
Giriş: 29.03.2024 - 00:31 Güncelleme: 29.03.2024 - 00:31
İsrail ordusu, Gazze'nin Refah kentine bir hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonucu 12 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail, kara harekatına hazırlandığı Refah'a ve Gazze'nin birçok bölgesine düzenli olarak hava saldırısı gerçekleştiriyor.
İsrail savaş uçakları dün de Filistinlilerin çadırını bombalamış ve aralarında çocukların da bulunduğu 12 Filistinli yaşamını yitirmişti.
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