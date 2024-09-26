İsrail, Lübnan-Suriye sınırının doğusu ve kuzeyine hava saldırıları düzenlediğini duyurdu
İsrail-Lübnan hattında 23 Eylül'de başlayan hava saldırıları sürerken İsrail, Lübnan-Suriye sınırının doğusu ve kuzeyine hava saldırıları düzenlediğini duyurdu. İsrail ordusu, Hizbullah'a silah kaçırmak için kullanıldığı" iddiasıyla hava saldırısı düzenlediğini açıkladı
İsrail ordusu, Lübnan-Suriye sınırının doğusunda ve kuzeyindeki 8 ayrı noktaya "Hizbullah'a silah kaçırmak için kullanıldığı" iddiasıyla hava saldırısı düzenledi.
İsrail ordu sözcülüğü, Lübnan-İsrail sınır geçişinde "Hizbullah'ın Lübnan'a silah transferi için kullandığını" öne sürdüğü noktalara savaş uçaklarının hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.
İsrail ordusunun paylaştığı grafiğe göre, Lübnan-Suriye sınırının doğusunda üç, kuzeyinde birbirine yakın beş nokta hedef alındı.
İsrail ordusu, 23 Eylül’den bu yana Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.
Lübnan makamlarına göre, şiddetlenen hava saldırılarında 677 kişi ölürken, bombardıman nedeniyle ülke içerisinde 150 bine yakın kişi yerinden oldu.
Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ediyor.