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        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail'den Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine hava saldırısı

        İsrail savaş uçakları Lübnan'daki Hizbullah hedeflerini vurdu

        İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın güneyinde bulunan Hizbullah hedeflerini vurdu. Diğer yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada Avivim ve Yiron yerleşim birimlerine, Lübnan topraklarından saldırılar düzenlendiği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 02:58 Güncelleme: 03.02.2024 - 02:59
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        İsrail'den Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine hava saldırısı
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        İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının, Lübnan'ın güneyindeki Blida beldesinde Hizbullah'a ait hedeflere yönelik hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

        Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre İsrail savaş uçakları Blida'da Hizbullah'a ait hedeflere yönelik hava saldırısı düzenledi.

        Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan topraklarından İsrail'e ait ve sınır üzerinde yer alan Avivim ve Yiron yerleşim birimlerine yönelik bazı saldırıların düzenlendiği kaydedildi.

        AA'nın haberine göre; saldırıda herhangi bir can kaybının yaşanmadığı bilgisine yer verilen açıklamada, orduya ait savaş uçaklarının Hizbullah'ın Blida beldesinde yer alan hedefleri vurduğu ifade edildi.

        Açıklamada ayrıca, silah depolamada kullanılan bir kamyonun da Kefr Şuba beldesinde hedef alındığı aktarıldı.

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