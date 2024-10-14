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İsrail, Lübnan'ın kuzeyindeki Aitou bölgesini vurdu. Hristiyanların çoğunlukta olduğu bölge bir yıldır süren çatışmalarda ilk kez İsrail tarafından hedef alındı.

Lübnan Kızılhaçı, saldırıda en az 18 kişinin öldüğünü söyledi.

İsrail'in Lübnan'daki askeri operasyonlarının ana odağı şu ana kadar güney, Bekaa Vadisi'nin doğusu ve Beyrut'un banliyöleri olmuştu. Aitou Belediye Başkanı Joseph Trad, saldırıda yerinden edilmiş ailelere kiralanan bir evin vurulduğunu söyledi.

Kızılhaç, ölümlerin yanı sıra dört kişinin de yaralandığını duyurdu.