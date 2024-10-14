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        Haberler Dünya Son dakika: İsrail'den Hristiyan ağırlıklı kente saldırı | Dış Haberler

        İsrail'den Hristiyan ağırlıklı kente saldırı

        İsrail, Lübnan'ın kuzey bölgesinde, Hristiyanların çoğunlukta olduğu Aitou kentine saldırı düzenledi, 18 kişi öldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.10.2024 - 15:42 Güncelleme: 14.10.2024 - 16:22
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        İsrail'den Hristiyan ağırlıklı kente saldırı
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        İsrail, Lübnan'ın kuzeyindeki Aitou bölgesini vurdu. Hristiyanların çoğunlukta olduğu bölge bir yıldır süren çatışmalarda ilk kez İsrail tarafından hedef alındı.

        Lübnan Kızılhaçı, saldırıda en az 18 kişinin öldüğünü söyledi.

        İsrail'in Lübnan'daki askeri operasyonlarının ana odağı şu ana kadar güney, Bekaa Vadisi'nin doğusu ve Beyrut'un banliyöleri olmuştu. Aitou Belediye Başkanı Joseph Trad, saldırıda yerinden edilmiş ailelere kiralanan bir evin vurulduğunu söyledi.

        Kızılhaç, ölümlerin yanı sıra dört kişinin de yaralandığını duyurdu.

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