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        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 2'si çocuk 6 Filistinli öldü | Dış Haberler

        İsrail'den Gazze'de hava saldırısı: 2'si çocuk 6 Filistinli öldü

        İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde bir eve düzenlediği hava saldırısında 2'si çocuk 6 Filistinli hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 06:43 Güncelleme: 16.09.2024 - 06:44
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        İsrail'den Gazze'de hava saldırısı: 2'si çocuk 6 ölü
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        Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinin güneydoğusunda bir evi bombaladığı belirtildi.

        AA'nın haberine göre; saldırıda 2'si çocuk ve biri kadın 6 sivilin yaşamını yitirdiği, bazılarının yaralandığı bildirilen açıklamada, bombalanan evin yerle bir olduğu ve çevredeki evlerde hasar oluştuğu kaydedildi.

        İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 795’i çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 41 bin 206 Filistinli öldü, 95 bin 337 kişi yaralandı.

        Enkazda halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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        #Son dakika haberler
        #israil
        #gazze
        #Filistin
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