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        İsrail'den Beyrut'a çok sayıda saldırı

        İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyini, çok sayıda şiddetli hava saldırısıyla hedef aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 22:59 Güncelleme: 24.11.2024 - 22:59
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        İsrail'den Beyrut'a çok sayıda saldırı
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        Lübnan resmi ajansı NNA, saldırıların Dahiye'deki Hureyk, Gubeyri ve Şuveyfat Amrusiye bölgelerini hedef aldığını duyurdu.

        Hureyk Mahallesine en az 3 hava saldırısı düzenlenirken, saldırıların ardından hedef alınan bazı noktalarda yangınlar çıktı ve Dahiye'nin semalarını toz ve duman bulutu kapladı.

        Bölgedeki AA muhabiri, saldırıların ilk dalgasının birkaç dakika içerisinde ardışık bir şekilde düzenlendiğini bildirdi.

        İSRAİL ORDU SÖZCÜSÜ TEHDİT ETTİ

        İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, saldırılardan çok kısa süre önce, X hesabından 12 harita yayınlayarak saldırı tehdidinde bulundu.

        Gubeyri, Burc el-Baracine, Hureyk, Hades ve Şuveyfat Amrusiye bölgelerinde bazı binaları işaret ederek buralardan uzak durulması yönünde tahliye uyarısı gelmesinin ardından söz konusu bölgelerde Hizbullah mensupları sakinlerin bölgeleri acil tahliye etmesi için uyarıda bulunmak adına havaya ateş açıldı.

        Adraee, saldırıların başlamasının ardından yaptığı başka bir paylaşımda ise "Kendilerini denklem dayatabilecek konumda gören herkes, Hizbullah'ın sahte medya sözcülerinden gelen haberleri okumaktan kaçınmak ya da güney banliyölerinde bir tur atmakta özgürdür; böylece bugün ve özellikle bu gece ne demek istediğimizi anlayacaklardır." şeklinde tehdit etti.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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