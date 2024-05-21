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        Haberler Dünya İsrail'den, AP haber ajansına müdahale: Canlı yayın durduruldu, ekipmana el kondu

        İsrail'den, AP haber ajansına müdahale: Canlı yayın durduruldu, ekipmana el kondu

        İsrailli yetkililer, yakın zamanda ülkede yasaklanan Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna canlı yayın hizmeti sağladığı gerekçesiyle AP'nin ekipmanına el koydu. ABD merkezli haber ajansı olaya tepki gösterdi. İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi ise yaşananları savundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 19:00 Güncelleme: 21.05.2024 - 19:02
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        İsrail, AP'nin ekipmanına el koydu
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        İsrail makamları, yeni medya yasasını gerekçe göstererek Al Jazeera televizyonuna hizmet sağlayan ABD merkezli haber ajansı Associated Press'in (AP) Gazze Şeridi sınırındaki canlı yayın ekipmanlarına el koydu.

        AP'nin haberine göre, İsrail İletişim Bakanlığı yetkilileri Gazze Şeridi yakınlarındaki Sderot kentinde canlı yayın hizmeti yapan ekibinin bulunduğu noktayı basarak ekipmanlarına el koydu.

        İsrailli yetkililerin, AP'nin yakın zamanda ülkede yasaklanan Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna canlı yayın hizmeti sağladığı yönünde haber ajansına gerekçe sunduğu belirtildi.

        AP Uluslararası Kurumsal İletişim Direktör Yardımcısı Lauren Easton, şunları kaydetti:

        "Uzun süredir Gazze Şeridi'ne ilişkin durumu gösteren canlı yayınımızı İsrail hükümetinin kapatma ve ekipmanımıza el koyma adımını en güçlü biçimde kınıyoruz. Bu yayının kapatılması, yayının içeriği değil bilakis İsrail hükümetinin yeni yayın yasasını suistimal etmesinden kaynaklanıyor. İsrail makamlarından ekipmanımızı bir an önce geri teslim etmesini ve bu görsel gazetecilik yayınımızın dünya genelinde binlerce abonemize yeniden sağlanmasını talep ediyoruz."

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        İLETİŞİM BAKANI OLAYI SAVUNDU

        İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi, ordu radyosuna yaptığı açıklamada, haber ajansının ekibinin Sderot kentinde bir evden Gazze'yi görüntülediğini belirterek, "AP'den Al Jazeera'ye yayınlarını kesmesini istedik ancak bunu reddettiler. Ekipmanlarına hükümetin onayladığı emirler doğrultusunda el konuldu." ifadesini kullandı.

        AL JAZEERA'NIN FAALİYETLERİ YASAKLANMIŞTI

        İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden 5 Mayıs'ta yapılan açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda İletişim Bakanı Shlomo Karhi'nin sunduğu "Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun İsrail'deki faaliyetlerinin sonlandırılması ve ofislerinin kapatılması" teklifi oy birliğiyle kabul edilmişti.

        Başbakan Binyamin Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başında olduğum hükümet, oy birliğiyle tahrik edici Al Jazeera'nın İsrail'de sonlandırılması kararını aldı." ifadesini kullanmıştı.

        Karar kapsamında Al Jazeera'nın çatısı altındaki televizyon kanalları ve internet sitelerinin İsrail'deki faaliyetlerinin sonlandırılması, yayınlarının durdurulması, internet sitelerine erişim engelinin getirilmesi, ofislerinin kapatılması ve ekipmanlarına el konulması kararlaştırılmıştı.

        İsrail makamları, Al Jazeera'nın işgal altındaki Doğu Kudüs'te geçici ofis olarak kullandığı otel odasını basarak buradaki tüm ekipmanlara el koymuştu.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #israil
        #AP
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