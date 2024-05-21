İsrail'den, AP haber ajansına müdahale: Canlı yayın durduruldu, ekipmana el kondu

İsrail makamları, yeni medya yasasını gerekçe göstererek Al Jazeera televizyonuna hizmet sağlayan ABD merkezli haber ajansı Associated Press'in (AP) Gazze Şeridi sınırındaki canlı yayın ekipmanlarına el koydu.

AP'nin haberine göre, İsrail İletişim Bakanlığı yetkilileri Gazze Şeridi yakınlarındaki Sderot kentinde canlı yayın hizmeti yapan ekibinin bulunduğu noktayı basarak ekipmanlarına el koydu.

İsrailli yetkililerin, AP'nin yakın zamanda ülkede yasaklanan Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna canlı yayın hizmeti sağladığı yönünde haber ajansına gerekçe sunduğu belirtildi.

AP Uluslararası Kurumsal İletişim Direktör Yardımcısı Lauren Easton, şunları kaydetti:

"Uzun süredir Gazze Şeridi'ne ilişkin durumu gösteren canlı yayınımızı İsrail hükümetinin kapatma ve ekipmanımıza el koyma adımını en güçlü biçimde kınıyoruz. Bu yayının kapatılması, yayının içeriği değil bilakis İsrail hükümetinin yeni yayın yasasını suistimal etmesinden kaynaklanıyor. İsrail makamlarından ekipmanımızı bir an önce geri teslim etmesini ve bu görsel gazetecilik yayınımızın dünya genelinde binlerce abonemize yeniden sağlanmasını talep ediyoruz."