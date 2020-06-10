Tel Aviv'den akşam saatlerinde Türkiye'ye hareket eden THY uçağı, saat 01.00'de İstanbul Havalimanı'na ulaştı.

Uçakta bulunan yolcular, İstanbul Valiliği İl Göç İdaresi görevlilerinin ve polislerin yönlendirmesiyle bilgi formunu doldurdu. Yolcular, formu doldurduktan sonra pasaport işlemlerinin ardından bagajlarını alarak, havalimanından ayrıldı.

Yolcuların, 14 günlük karantina sürecini evde geçirecekleri öğrenildi.