AA

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 kaynaklı 7 kişinin daha hayatını kaybettiği, 321 yeni vakanın tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 536'ya yükseldiği, vaka sayısının 72 bin 584'e ulaştığı, ağır hasta sayısının ise 342 olduğu kaydedildi.

Salgında ikinci dalganın etkili olduğu İsrail'de, mayıs ayında 2 binin altına düşen aktif vaka sayısı da hızla artmaya devam ediyor.