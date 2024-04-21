İsrail'de binlerce kişi hükümeti protesto etti

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İsrail'de Cumartesi günü binlerce kişi hükümeti protesto için sokağa çıktı.

Tel Aviv, Kudüs ve diğer kentlerdeki protestolara katılanlar erken seçim çağrısı yapıyor ve mevcut hükümetten Gazze'de Hamas'ın elindeki İsrailli rehinelerin kurtarılması için daha çok çaba göstermesini istiyor.

7 Ekim'deki Hamas saldırıları ardından başlayan Gazze Savaşı sürerken, İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümetine karşı protesto gösterileri düzenleniyor.

Hamas'ın elinde hala 133 rehine olduğu tahmin ediliyor.

Reuters haber ajansının konuştuğu, Tel Aviv'deki protestoculardan Yalon Pikman "Bizi hem 7 Ekim'den önce de, sonra da giderek daha da aşağı çeken hükümeti protesto için buradayız" dedi.

Hamas 7 Ekim'deki İsrail saldırılarında yaklaşık 1200 kişiyi öldürmüş, 253 kişiyi de rehin almıştı. Bu rehinelerden bir kısmı Kasım ayındaki geçici ateşkes anlaşmasıyla serbest bırakıldı.

İsrail'in hemen ardından başlayan Gazze saldırılarında ise 34 binden fazla Filistinli öldürüldü.