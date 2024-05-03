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        Haberler Dünya İsrail basınına göre CIA Başkanı Burns esir takası görüşmelerine katılmak için Kahire’ye gitti

        İsrail basınına göre CIA Başkanı Burns esir takası görüşmelerine katılmak için Kahire’ye gitti

        İsrail basını, CIA Direktörü William Burns'un İsrail ile Hamas arasındaki esir takası müzakerelerine katılmak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye gittiğini yazdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 23:16 Güncelleme: 03.05.2024 - 23:17
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        CIA Başkanı esir takası için Kahire'de
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        İsrail’in Walla haber sitesine göre ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü , İsrail ile Hamas arasında dolaylı olarak devam eden esir takası müzakerelerine katılmak üzere Kahire’ye gitti.

        Öte yandan İsrail’in Yediot Ahronoth gazetesi de, adı açıklanmayan bir Mısırlı yetkilinin Burns'un bugün erken saatlerde Kahire Havalimanı'na geldiğini bildirdiğini aktardı.

        Ayrıca adı açıklanmayan İsrailli üst düzey yetkililer de Yedioth Ahronoth'a “Arabulucular iyimser konuşsa da İsrail, Hamas'ın esir değişimi anlaşmasıyla ilgili tutumunu değiştirdiğini henüz duymadı." dedi.

        HAMAS HEYETİ YARIN KAHİRE'DE

        Mısır’ın Al-Qahera News televizyonuna konuşan üst düzey bir kaynak, Hamas hareketinden bir heyetin İsrail ile esir değişimi ve Gazze Şeridi'nde ateşkes konusunda görüşmek üzere yarın Kahire'ye geleceğini belirtti.

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        Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye de dün, Hamas'tan bir heyetin Gazze Şeridi'nde ateşkes görüşmelerini tamamlamak üzere Mısır'ı ziyaret edeceğini açıklamıştı.

        Mısır basınında 1 Mayıs’ta yer alan haberlerde, Hamas heyetinin Mısır'ın başkenti Kahire'den ayrıldığı ve Mısır'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşması teklifine yazılı yanıt vereceğini bildirmişti.

        Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, 29 Nisan'da Suudi Arabistan'da düzenlenen Dünya Ekonomi Forumu'nda yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması konusunda bir teklifin olduğunu söylemişti.

        Mısır ve Katar arabuluculuğunda hazırlanan yeni bir ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşması teklifinin 26 Nisan günü Hamas'a sunulduğu, Hamas'ın teklif üzerinde çalıştığı ve yakında yanıtını vereceği açıklanmıştı.

        İSRAİL SALDIRILARI 7 EKİM'DEN BU YANA SÜRÜYOR

        İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 24 binden fazlası kadın ve çocuk 34 bin 600'ü aşkın Filistinli öldü.

        Sağlık sisteminin çökmek üzere olduğu bölgede 77 bin 800'den fazla yaralı bulunuyor. Gazze Şeridi içinde 1,9 milyondan fazla Filistinli ise zorla göç ettirildi.

        İsrail ordusu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden 25 Mart'ta geçen ateşkes kararını hiçe sayarak sivillere yönelik saldırılarına devam ediyor.

        Uluslararası toplumdan gelen uyarılara rağmen İsrailli yetkililer, 1,5 milyon kadar Filistinlinin sığındığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a kara saldırısı başlatılacağı söylemini sürdürüyor.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #israil
        #Filistin
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