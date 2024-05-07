İsrail Başbakanı Netanyahu: Refah saldırısı, rehinelerin dönmesi ve Hamas'ın yok edilmesi için düzenlendi

İsrail Başbakanı Netanyahu: Refah saldırısı, rehinelerin dönmesi ve Hamas'ın yok edilmesi için düzenlendi

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, X sosyal medya platformundan paylaştığı görüntülü mesajda Refah'a kara saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başında olduğu Savaş Kabinesi'nin dün akşam Refah'a saldırı emri verdiğini anımsatan Netanyahu, "Refah'a girmek savaşın iki ana hedefine hizmet ediyor; rehinelerimizin dönmesi ve Hamas'ı yok etmek." ifadesini kullandı.

Hamas’ın kabul ettiği önerinin İsrail’in taleplerinin “çok gerisinde olduğunu” vurgulayan Netanyahu, Hamas'ın dün ateşkes önerisini kabul etmekle İsrail güçlerinin Refah'a saldırısını engellemeyi amaçladığını ileri sürdü.

Hamas'ın Gazze'nin yeniden yönetimine gelmesine izin vermeyeceklerini kaydeden Netanyahu, İsrail'in "güvenliğini tehlikeye atacak bir öneriyi" kabul etmeyeceklerini söyledi. REKLAM Netanyahu, İsrailli bir heyetin esir takası müzakerelerini görüşmek üzere Kahire'ye gittiğini anımsattı. İsrail ordusunun Refah bölgesindeki Gazze'nin Mısır'a açılan sınır kapısının Filistin tarafını ele geçirdiğini dile getiren Netanyahu, bunun "hedeflerine ulaşmak için önemli bir adım olduğunu" ifade etti. GALLANT: REFAH'A SALDIRILAR SÜRECEK İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant da yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a saldırıların süreceğini söyledi.

Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Gallant, bölgedeki saldırılara destek amacıyla Refah'ı bombalayan Gazze sınırındaki obüslerin konuşlandığı alanı ziyaret etti. Burada askerlere seslenen Gallant, dün İsrail ordusuna Refah'a girmeleri emri verdiğini belirtti. Gallant, Refah Sınır Kapısı'nın da işgal edilmesi talimatı verdiğini kaydederek, "Bu operasyon, Refah bölgesinde ve Gazze Şeridi'nin tamamında Hamas'ı ortadan kaldırıncaya veya ilk rehine geri dönene kadar devam edecek." ifadesini kullandı. İsrailli esirlerin serbest bırakılması için "taviz vermeye hazır olduklarını" ileri süren Gallant, esir takası olmazsa Gazze'ye yönelik saldırıları "derinleştireceklerini" söyledi.

Öte yandan ziyarete ilişkin paylaşılan görüntülerde, Gallant'ın Gazze'yi bombalayan bir obüsün içinde incelemelerde bulunduğu görülüyor. HAMAS ATEŞKESİ ONAYLAMIŞTI Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti. Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı. İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, bu sabah Gazze’nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır’la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

*Haberin görseli AP ve AA tarafından servis edilmiştir.