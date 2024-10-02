Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İsrail Başbakanı Netanyahu, İran saldırısı sonrası üst düzey güvenlik yetkilileriyle "istişare toplantısı" yaptı | Dış Haberler

        İsrail Başbakanı Netanyahu, İran saldırısı sonrası üst düzey güvenlik yetkilileriyle "istişare toplantısı" yaptı

        İran'ın dün akşam İsrail'e düzenlediği yüzlerce füze saldırısının ardından İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Tel Aviv'de üst düzey güvenlik yetkilileriyle "istişare toplantısı" yaptığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 16:22 Güncelleme: 02.10.2024 - 16:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Netanyahu üst düzey güvenlik yetkilileriyle bir arada
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun üst düzey güvenlik yetkilileriyle "istişare toplantısı" yaptığı belirtildi.

        Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "istişare toplantısının" Tel Aviv'de yapıldığı ifade edildi.

        İran'ın İsrail'e saldırısına dair neler biliniyor?
        Haberi Görüntüle

        Açıklamayla birlikte paylaşılan fotoğrafta, toplantıda Savunma Bakanı Yoav Gallant, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, dış istihbarat teşkilatı Mossad Direktörü David Barnea ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Başkanı Ronen Bar'ın da hazır bulunduğu görüldü.

        Netanyahu'nun başkanlık ettiği toplantının, İsrail yönetiminden İran'ın düzenlediği füze saldırısına karşılık verileceği açıklamalarının ardından gelmesi dikkati çekti.

        REKLAM

        İran Devrim Muhafızları Ordusu, 1 Ekim'de İsrail'e onlarca balistik füzeyle saldırı başlattığını duyurmuştu.

        Füzelerin fırlatılmasının ardından başta Tel Aviv olmak üzere ülke genelinde sirenler çalmıştı.

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yayımladığı görüntülü açıklamada, füze saldırısıyla İran'ın "büyük bir hata yaptığını ve bedelini ödeyeceğini" söylemişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #israil
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hizbullah İsrail'in sızma girişimini püskürttü
        Hizbullah İsrail'in sızma girişimini püskürttü
        İsrail Guterres'i "istenmeyen adam" ilan etti
        İsrail Guterres'i "istenmeyen adam" ilan etti
        İsrail'den 60 kat pahalıya mobil internet kullanıyoruz
        İsrail'den 60 kat pahalıya mobil internet kullanıyoruz
        İsrail'den yeni saldırı hazırlığı
        İsrail'den yeni saldırı hazırlığı
        İran'ın İsrail'e saldırısına dair neler biliniyor?
        İran'ın İsrail'e saldırısına dair neler biliniyor?
        Narin soruşturmasında sahte hesap etkisi: Asılsız paylaşımlarla ifadeler arasında dikkat çeken benzerlik
        Narin soruşturmasında sahte hesap etkisi: Asılsız paylaşımlarla ifadeler arasında dikkat çeken benzerlik
        Soruşturma başlatıldı
        Soruşturma başlatıldı
        Eylül enflasyonu ne olur?
        Eylül enflasyonu ne olur?
        Döverek bayıltmış elektrikle öldürmüşlerdi! Vahşeti otopsi çözecek!
        Döverek bayıltmış elektrikle öldürmüşlerdi! Vahşeti otopsi çözecek!
        Portekiz'de kira protestoları
        Portekiz'de kira protestoları
        Fatih Terim'e sürpriz talip!
        Fatih Terim'e sürpriz talip!
        Bakan Şimşek'ten 'dar gelirliye konut' açıklaması
        Bakan Şimşek'ten 'dar gelirliye konut' açıklaması
        Dünyanın en iyi 10 forvetini duyurdular!
        Dünyanın en iyi 10 forvetini duyurdular!
        Yeni sıcak hava dalgası geliyor!
        Yeni sıcak hava dalgası geliyor!
        Okan Buruk kaç maç ceza alacak?
        Okan Buruk kaç maç ceza alacak?
        Hastane odasından fotoğraf
        Hastane odasından fotoğraf
        Beşiktaş'tan sağlam savunma!
        Beşiktaş'tan sağlam savunma!
        "Ana hedefimiz beyin göçünü beyin gücüne dönüştürmek"
        "Ana hedefimiz beyin göçünü beyin gücüne dönüştürmek"
        Ceza adaleti ve 3'lü temyiz sistemi
        Ceza adaleti ve 3'lü temyiz sistemi
        Ekmekle olan karmaşık ilişkimiz
        Ekmekle olan karmaşık ilişkimiz
        Habertürk Anasayfa