İsrail Başbakanı Netanyahu'dan ateşkes açıklaması

7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları devam ederken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, insani yardımın girişine veya rehinelerin çıkışına izin verilmesin için "taktiksel küçük ara vermelerin" değerlendirileceğini söyledi.

Netanyahu, ABD televizyonuna verdiği röportajda çatışmalarda yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

Gazze'de insani bir ara verilmesine açık olup olmadığı sorulduğunda Netanyahu, "Ne ateşkes olacak, ne de rehinelerimiz serbest bırakılmadan Gazze'de genel bir ateşkes olacak" yanıtını verdi.

Netanyahu sözlerine şöyle devam etti; "Taktiksel duraklamalara gelince, bir saat burada, bir saat orada bunları daha önce de yaşadık. İnsani yardımların girişi, rehinelerin çıkışına izin vermek için bunun olmasını sağlayabiliriz"