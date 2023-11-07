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        Haberler Dünya İsrail Başbakanı Netanyahu'dan ateşkes açıklaması

        İsrail Başbakanı Netanyahu'dan ateşkes açıklaması

        İsrail-Hamas çatışmaları bir ayı aşkın süredir devam ederken ateşkes ihtimaline ilişkin konuşan İsrail Başbakanı Netanyahu, "Ne ateşkes olacak, ne de rehinelerimiz serbest bırakılmadan Gazze'de genel bir ateşkes olacak" dedi.

        Kaynak
        Reuters
        Giriş: 07.11.2023 - 07:37 Güncelleme: 07.11.2023 - 07:37
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        Netanyahu'dan ateşkes açıklaması
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        7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları devam ederken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, insani yardımın girişine veya rehinelerin çıkışına izin verilmesin için "taktiksel küçük ara vermelerin" değerlendirileceğini söyledi.

        Netanyahu, ABD televizyonuna verdiği röportajda çatışmalarda yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

        Gazze'de insani bir ara verilmesine açık olup olmadığı sorulduğunda Netanyahu, "Ne ateşkes olacak, ne de rehinelerimiz serbest bırakılmadan Gazze'de genel bir ateşkes olacak" yanıtını verdi.

        Netanyahu sözlerine şöyle devam etti; "Taktiksel duraklamalara gelince, bir saat burada, bir saat orada bunları daha önce de yaşadık. İnsani yardımların girişi, rehinelerin çıkışına izin vermek için bunun olmasını sağlayabiliriz"

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        İsrail-Hamas arasında 7 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda, İsrail saldırılarında Gazze'de 10 bin 22 kişi hayatını kaybetti.

        İsrail'de ise geçen ay yapılan açıklamada 1400 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #israil
        #Binyamin Netanyahu
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