Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İsrail Başbakanı Netanyahu, 90 Filistinlinin öldürüldüğü saldırıyı savundu | Dış Haberler

        İsrail Başbakanı Netanyahu, 90 Filistinlinin öldürüldüğü saldırıyı savundu

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı ve "güvenli bölge" olarak açıklanan El-Mevasi bölgesinde 90 Filistinlinin yaşamını yitirdiği saldırıyı savundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 01:23 Güncelleme: 14.07.2024 - 01:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Netanyahu o saldırıyı savundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, düzenlediği basın toplantısında, İsrail ordusunun Muhammed ed-Dayf’ı hedef alması ve Gazze’deki saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Netanyhau, saldırıda Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları lideri Muhammed ed-Dayf ve yardımcısı Rafa'a Salameh'in hedef alındığını ileri sürdü ancak öldürüldüklerinden "kesin emin olamadıklarını" belirtti.

        ABD yönetiminin Muhammed ed-Dayff'i hedef alan saldırı öncesi bilgilendirilmemesi üzerine sorulan soruya Netanyahu, "Bir şeylerin sızma riskini neden göze alalım?" şeklinde cevap verdi.

        REKLAM

        Netanyahu, Gazze'de belirlenen hedeflere ulaşmadan saldırıların sona erdirilmesi için yurt içinden ve yurt dışından gelen birçok baskıyı "geri püskürttüklerini" söyledi.

        Bu sayede Muhammed ed-Dayf saldırısını gerçekleştirebildiklerini savunan Netanyahu, böylece İran'a da caydırıcı bir mesaj gönderdiklerini ifade etti.

        İsrail ordusu, bugün Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı "güvenli bölge" olarak açıklanan Han Yunus'ta El- Mevasi bölgesine düzenlenen saldırıda, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları lideri Muhammed ed-Dayf'ın hedef alındığını iddia etmişti.

        Hamas ise İsrail ordusunun Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı ve "güvenli bölge" olarak açıklanan El-Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda, Filistinli liderleri hedef aldığı yönündeki iddiaları yalanlamıştı.

        Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, saldırıda 90 kişinin öldüğünü, 300 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

        Gazze'deki Filistin Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal, İsrail'in onlarca kişinin ölümüne sebep olan saldırısından önce Gazze Şeridi'ndeki El-Mevasi bölgesini Filistinliler için "güvenli bölge" şeklinde sınıflandırdığını belirtmişti.

        REKLAM

        NETANYAHU SALDIRILARDA ISRARCI

        Başbakan Netanyahu, esir takası ve ateşkese ilişkin anlaşma önerisine hala bağlı olduğunu ancak anlaşmaya varmak için İsrail'in "hedeflerine ulaşıncaya kadar" Gazze'de saldırılara devam etmesi gerektiğinde ısrarcı olduklarını duyurdu.

        Netanyahu, İsrail'in Philadelphia Koridoru üzerindeki kontrolünün sürdürülmesi suretiyle Mısır üzerinden Hamas'a silah kaçakçılığının önlenmesi ve müzakerelerin ilk turunda mümkün olduğu kadar çok esirin sağ olarak teslim edilmesini de şart koştu.

        DOLAYLI MÜZAKERE SÜRECİ

        ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu açıklamıştı.

        Biden, bu önerinin İsrail'e ait olduğunu söylese de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "belirlenen hedefler" gerçekleşinceye kadar Gazze’deki saldırılarına devam edeceklerini belirtmişti.

        Netanyahu, 3 Haziran'da Meclis Dış İlişkiler ve Savunma Komitesinde yaptığı konuşmada, İsrail'in önerdiği ile Biden'ın sunduğu teklif arasında "boşluklar" olduğunu öne sürmüştü.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #israil
        #Filistin
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'ın mitinginde ateş açıldı
        Trump'ın mitinginde ateş açıldı
        Anne öldü, bebek kayboldu
        Anne öldü, bebek kayboldu
        Kağıt fabrikasındaki yangın saatlerdir söndürülemedi
        Kağıt fabrikasındaki yangın saatlerdir söndürülemedi
        'Mide balonu' operasyonunda öldü! 1 kişi tutuklandı
        'Mide balonu' operasyonunda öldü! 1 kişi tutuklandı
        Suya basıp akıma kapılmışlardı! Sıcak gelişme!
        Suya basıp akıma kapılmışlardı! Sıcak gelişme!
        On binlerce İsrailliden protesto
        On binlerce İsrailliden protesto
        İntikam için 5 atı zehirledi bir eşeği kesti
        İntikam için 5 atı zehirledi bir eşeği kesti
        Acı içinde acı!
        Acı içinde acı!
        Hindistan'da yıldırım faciası
        Hindistan'da yıldırım faciası
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        En sıcak Temmuz
        En sıcak Temmuz
        Fenerbahçe'den gollü prova!
        Fenerbahçe'den gollü prova!
        Fenerbahçe, Saint-Maximin'e kavuşuyor
        Fenerbahçe, Saint-Maximin'e kavuşuyor
        Beşiktaş, Immobile'nin maliyetini açıkladı!
        Beşiktaş, Immobile'nin maliyetini açıkladı!
        Yıldızlarla dolu bir törenle evlendiler
        Yıldızlarla dolu bir törenle evlendiler
        Şişli'de kaydedildi... Altı tarihi üstü gecekondu gibi
        Şişli'de kaydedildi... Altı tarihi üstü gecekondu gibi
        Tatilde en mutlu olunan an 43. saat
        Tatilde en mutlu olunan an 43. saat
        Ünlülerden tatil pozları
        Ünlülerden tatil pozları
        Dünyada en çok konuşulan 10 dil!
        Dünyada en çok konuşulan 10 dil!
        Denizler ve okyanuslar neden tuzludur?
        Denizler ve okyanuslar neden tuzludur?
        Habertürk Anasayfa