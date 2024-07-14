İsrail Başbakanı Netanyahu, 90 Filistinlinin öldürüldüğü saldırıyı savundu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, düzenlediği basın toplantısında, İsrail ordusunun Muhammed ed-Dayf’ı hedef alması ve Gazze’deki saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Netanyhau, saldırıda Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları lideri Muhammed ed-Dayf ve yardımcısı Rafa'a Salameh'in hedef alındığını ileri sürdü ancak öldürüldüklerinden "kesin emin olamadıklarını" belirtti.

ABD yönetiminin Muhammed ed-Dayff'i hedef alan saldırı öncesi bilgilendirilmemesi üzerine sorulan soruya Netanyahu, "Bir şeylerin sızma riskini neden göze alalım?" şeklinde cevap verdi.

Bu sayede Muhammed ed-Dayf saldırısını gerçekleştirebildiklerini savunan Netanyahu, böylece İran'a da caydırıcı bir mesaj gönderdiklerini ifade etti.

Netanyahu, Gazze'de belirlenen hedeflere ulaşmadan saldırıların sona erdirilmesi için yurt içinden ve yurt dışından gelen birçok baskıyı "geri püskürttüklerini" söyledi.

Gazze'deki Filistin Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal, İsrail'in onlarca kişinin ölümüne sebep olan saldırısından önce Gazze Şeridi'ndeki El-Mevasi bölgesini Filistinliler için "güvenli bölge" şeklinde sınıflandırdığını belirtmişti.

Hamas ise İsrail ordusunun Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı ve "güvenli bölge" olarak açıklanan El-Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda, Filistinli liderleri hedef aldığı yönündeki iddiaları yalanlamıştı.

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NETANYAHU SALDIRILARDA ISRARCI

Başbakan Netanyahu, esir takası ve ateşkese ilişkin anlaşma önerisine hala bağlı olduğunu ancak anlaşmaya varmak için İsrail'in "hedeflerine ulaşıncaya kadar" Gazze'de saldırılara devam etmesi gerektiğinde ısrarcı olduklarını duyurdu.

Netanyahu, İsrail'in Philadelphia Koridoru üzerindeki kontrolünün sürdürülmesi suretiyle Mısır üzerinden Hamas'a silah kaçakçılığının önlenmesi ve müzakerelerin ilk turunda mümkün olduğu kadar çok esirin sağ olarak teslim edilmesini de şart koştu.

DOLAYLI MÜZAKERE SÜRECİ

ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu açıklamıştı.