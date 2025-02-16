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        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail ateşkesin 2.aşamasını görüşecek | Dış Haberler

        İsrail ateşkesin 2.aşamasını görüşecek

        İsrail müzakere heyeti, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının "birinci aşamasının uygulanmasını" görüşmek üzere bugün Katar'ın başkenti Doha'ya gidecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 22:43 Güncelleme: 17.02.2025 - 00:04
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        İsrail ateşkesin 2.aşamasını görüşecek
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        İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun müzakere heyetine bugün Doha'ya gitme talimatı verdiği bildirildi.

        Açıklamada, Netanyahu'nun bu kararı ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile koordinasyon halinde verdiği ve heyetin "anlaşmanın birinci aşamasının uygulanmasını" görüşmekle yetkilendirildiği aktarıldı.

        Doha'ya gidecek İsrail müzakere heyetinin, anlaşmanın ikinci aşamasını görüşme talimatı almak için kabine toplantısından çıkacak sonucu bekleyeceği kaydedildi.

        İSRAİL KABİNESİ, BUGÜN ANLAŞMANIN İKİNCİ AŞAMASINI GÖRÜŞMEK İÇİN TOPLANACAK

        İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile görüştüğünü ve kabinenin bugün Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşamasını görüşmek için toplanacağını açıklamıştı.

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        Hamas ve İsrail arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına göre ikinci aşama müzakerelerinin, birinci aşamanın yürürlüğe girmesinden 16 gün sonra (3 Şubat) başlaması gerekiyordu.

        Katar'ın başkenti Doha'ya heyet göndermeyi 2 Şubat'ta erteleyen İsrail, ikinci aşama müzakerelerinin 3 Şubat Pazartesi günü Netanyahu ve Witkoff'un Washington'da yapacağı görüşmeyle başlayacağını öne sürmüştü. Witkoff'un daha sonra diğer arabulucu ülkeler Katar ve Mısır'ın yetkilileriyle görüşeceği kaydedilmişti.

        İsrail müzakere heyeti, 8 Şubat'ta Doha'ya gitse de heyete ikinci aşamayı müzakere etme yetkisi verilmemişti.

        İsrail Başbakanı Netanyahu, ikinci aşama müzakerelerini sabote etmekle suçlanıyor.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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