Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail ateşkese yanaşmıyor | Dış Haberler

        İsrail ateşkese yanaşmıyor

        İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Lübnan'da saldırılara devam eden İsrail'in Hizbullah ile "hedeflerine ulaşıncaya kadar" ateşkes yapmayacağını söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 22:26 Güncelleme: 11.11.2024 - 22:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail ateşkese yanaşmıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        İsrail Savunma Bakanı Katz, İsrail ordusu yetkilileriyle yaptığı görüşme sırasında, Hizbullah ile çatışma, Gazze’deki saldırılar ve İran ile artan gerginliklere ilişkin açıklamada bulundu.

        “İsrail'in hava savunma tesislerine saldırılarının ardından İran'ın nükleer tesislerinin her zamankinden daha savunmasız olduğunu” öne süren Katz, Gazze’de büyük bir yıkıma yol açan saldırılarında en önemli amacın İsrailli esirleri geri getirmek olduğunu iddia etti.

        "HEDEFE ULAŞINCAYA KADAR ATEŞKES OLMAYACAK"

        Katz, Lübnan’daki saldırılara ilişkin ise, “savaşın hedeflerine ulaşılıncaya kadar (Hizbullah ile) ateşkes olmayacak." ifadelerine yer verdi.

        REKLAM

        İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Lübnan'da Hizbullah ile ateşkese varılması konusunda "belirli bir ilerleme" kaydedildiğini belirtmişti.

        İsrail basınında çıkan haberlerde, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya yakınlığıyla öne çıkan İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in Lübnan'da Hizbullah ile ateşkesi görüşmek için ABD'ye gittiği belirtilmişti.

        Yedioth Ahronot gazetesinin ismini açıklamayan ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde de ABD başkanı seçilen Donald Trump’ın Biden yönetimine İsrail ile Hizbullah arasında ateşkese varılmasına ilişkin mesaj yolladığı öne sürülmüştü.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Elektrik sobası 5 can aldı
        Elektrik sobası 5 can aldı
        Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu
        Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu
        Ünlü isimler ile sosyal medya fenomenlerine yasa dışı bahis soruşturması: Hangi isimler gözaltına alındı
        Ünlü isimler ile sosyal medya fenomenlerine yasa dışı bahis soruşturması: Hangi isimler gözaltına alındı
        İklim değişikliği, 2023'te 26 milyon kişiyi yerinden etti
        İklim değişikliği, 2023'te 26 milyon kişiyi yerinden etti
        12. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        12. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Facia böyle geldi! 84 yaşındaki sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi
        Facia böyle geldi! 84 yaşındaki sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi
        İşte Beşiktaş-Maccabi maçının oynanacağı ülke!
        İşte Beşiktaş-Maccabi maçının oynanacağı ülke!
        11 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        11 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        Milli takım arkadaşını getiriyor!
        Milli takım arkadaşını getiriyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Riyad'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Riyad'da
        Aşkları ortaya çıktı
        Aşkları ortaya çıktı
        Çağlar Söyüncü, aday kadrodan çıkarıldı!
        Çağlar Söyüncü, aday kadrodan çıkarıldı!
        Tablolarla 'konser ücreti' açıklaması
        Tablolarla 'konser ücreti' açıklaması
        Üst düzey asgari ücret tartışması
        Üst düzey asgari ücret tartışması
        Borsada rekorlar dönemi geliyor
        Borsada rekorlar dönemi geliyor
        Doğum günlerinde neden mum üfleniyor?
        Doğum günlerinde neden mum üfleniyor?
        Hakeme yumruklu saldırıda karar!
        Hakeme yumruklu saldırıda karar!
        2 yıl önce kız arkadaşını bıçaklayan anestezi doktoru ölü bulundu!
        2 yıl önce kız arkadaşını bıçaklayan anestezi doktoru ölü bulundu!
        "Her şey senin yanında anlamlı"
        "Her şey senin yanında anlamlı"
        Asgari ücrette Avrupa’nın neresindeyiz?
        Asgari ücrette Avrupa’nın neresindeyiz?
        Habertürk Anasayfa