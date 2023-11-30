İsrail askerleri, gazeteci Abdurrahman al-Kahlutu bacağından hedef alarak yaraladı
İsrail güçlerinin saldırılarından gazeteciler de payını alıyor. İsrail silahlı güçlerinin gazeteci Abdurrahman al-Kahlutu bacağından hedef alarak yaraladığı belirtildi
Giriş: 30.11.2023 - 21:40 Güncelleme: 30.11.2023 - 21:40
İsrail askerleri, Han Yunus’un doğusunda Gazze Şeridi’nin kuzeyinden güneyine doğru gelen yerinden edilmiş Filistinlilerin görüntüsünü çeken gazeteci Abdurrahman al-Kahlutu bacağından hedef alarak yaraladı.
Ayrıntılar gelecek...