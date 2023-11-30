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        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail askerleri, gazeteci Abdurrahman al-Kahlutu bacağından hedef alarak yaraladı

        İsrail askerleri, gazeteci Abdurrahman al-Kahlutu bacağından hedef alarak yaraladı

        İsrail güçlerinin saldırılarından gazeteciler de payını alıyor. İsrail silahlı güçlerinin gazeteci Abdurrahman al-Kahlutu bacağından hedef alarak yaraladığı belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 21:40 Güncelleme: 30.11.2023 - 21:40
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        İsrailli askerler gazeteciyi hedef aldı
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        İsrail askerleri, Han Yunus’un doğusunda Gazze Şeridi’nin kuzeyinden güneyine doğru gelen yerinden edilmiş Filistinlilerin görüntüsünü çeken gazeteci Abdurrahman al-Kahlutu bacağından hedef alarak yaraladı.

        Ayrıntılar gelecek...

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        #Abdurrahman al-Kahlutu
        #israil ordusu
        #haberler
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