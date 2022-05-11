İsrail askerleri Al-Jazeera muhabirini vurdu

AA

Al-Jazeera televizyon kanalının kadın muhabiri Şirin Ebu Akile, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin mülteci kampında İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 51 yaşındaki deneyimli muhabir Şirin Ebu Akile'nin Cenin kentinde İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle açılan ateş sonucu başından ağır yaralandıktan sonra yaşamını yitirdi.

Şirin Ebu Akile, İsrail ordusunun Cenin kampına düzenlediği baskını takip ediyordu.

ORTAK SORUŞTURMA TEKLİFİ

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Aljazeera'nın kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu öldürülmesine ilişkin "Filistinlilere ortak soruşturma teklif ettiklerini" açıkladı.

İsrail Dışişleri Bakanlığından muhabirin öldürülmesinin ardından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada Lapid, Aljazeera'nın kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin "üzücü ölümüne" ilişkin Filistinlilere "ortak tıbbi soruşturma teklif ettiklerini" belirtti.

Gazetecilerin "çatışma bölgelerinde korunması gerektiği ve gerçeği öğrenmek için herkesin sorumlu olduğunu" aktaran Lapid, "İsrail ordusunun terörle mücadele ve İsraillilerin öldürülmesini engellemek için gerekli her yerde operasyon yürüteceğini" kaydetti.

Lapid'in açıklamasında, Akile'nin İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu öldüğüne dair herhangi bir detay yer almadı.