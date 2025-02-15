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        Haberler Dünya İsrail 369 Filistinliyi serbest bıraktı | Dış Haberler

        İsrail 369 Filistinliyi serbest bıraktı

        Hamas ile İsrail arasındaki altıncı tur esir değişiminde Filistinli esirler serbest kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 21:48 Güncelleme: 15.02.2025 - 21:48
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        İsrail 369 Filistinliyi serbest bıraktı
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        Hamas ile İsrail arasındaki altıncı tur esir takasında Filistinli esirler serbest kaldı.

        Filistinli esirler, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden ve İsrail'in güneyindeki Ketziot Hapishanesi'nden serbest bırakılarak Kızılhaç ekiplerine teslim edildi.

        Ofer Askeri Cezaevi'nden ayrılan Kızılhaç konvoyu, Batı Şeria'nın Ramallah kentine ulaştı.

        Filistinliler, serbest bırakılan esirleri karşılamak için işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde toplandı.

        İsrail ordusu, esir takaslarının önceki turlarında olduğu gibi yine Batı Şeria'nın Beytunya beldesine baskın düzenledi.

        Kızılhaç konvoyu, Beytunya beldesinden geçerek Ramallah'a ulaştı.

        Esir takasının altıncı turunda Hamas'ın Gazze'deki biri ABD-İsrail, biri Rusya-İsrail çifte vatandaşı olmak üzere 3 İsrailli erkek esiri serbest bırakması karşılığında İsrail de toplam 369 Filistinli esiri serbest bırakıyor.

        Söz konusu 369 Filistinli esirin 36'sı müebbet hapis cezasına çarptırılan, 333'ü de 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze Şeridi'nden alıkonulan kişilerden oluşuyor.

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