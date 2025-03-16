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        İsrail 3 yeni savaş uçağı aldı

        İsrail ordusu, 3 adet yeni "F-35I Adir" savaş uçağının Nevatim Hava Üssü'ne iniş yaptığını ve teslim alındığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 18:29 Güncelleme: 16.03.2025 - 18:30
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        İsrail 3 yeni savaş uçağı aldı
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        İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lockheed Martin tarafından üretilen uçakların perşembe günü Nevatim Hava Üssü'ne indiği kaydedildi.

        Uçakların 116. Filoya katılacağı paylaşılan açıklamada, İsrail'in "F-35I Adir" filosunun Gazze'ye saldırıların başlamasından bu yana tüm alanlarda 15 bin saatin üzerinde operasyonel uçuş yaptığı aktarıldı.

        Söz konusu modelin başlangıçta dahili bir silah bölmesinde mühimmat taşımak üzere tasarlandığı ifade edilen açıklamada, 7 Ekim 2023 sonrasında Lockheed Martin ve Pentagon'daki F-35 Programı ile işbirliği içinde Müşterek Doğrudan Taarruz Mühimmatlarının (JDAM) uçağın kanatlarında harici olarak taşınmasının sağlandığı belirtildi.

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        Bu durumun, uçağın taarruz kapasitesini büyük ölçüde artırdığı kaydedildi.

        F-35I "ADİR" NEDİR?

        İsrail'in elindeki ABD menşeli ikinci tür savaş uçağı F-35’in İsrail versiyonuna "Adir" adı veriliyor.

        Halihazırda elinde 40'ın üzerinde "Adir" bulunan İsrail Hava Kuvvetlerinin toplam 75 adet “Adir”e sahip olması planlanıyor.

        Amerikan Lockheed Martin firması tarafından üretilen ve muharebede ilk defa İsrail tarafından 2018'de kullanılan "hayalet savaş uçağı" F-35'in "Adir" versiyonunda kanatlara takılan silah bölmeleriyle mühimmat kapasitesi 8 bin 100 kilograma kadar artırılmıştı.

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