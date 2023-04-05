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İsra Suresi 105. ve 106. ayeti okunuşu: Ramazan'ın 14. günü İsra suresi nasıl okunur? Ramazan ayının 14. günü okunacak İsra Suresi Arapça ve Türkçe anlamı

İsra Suresi 105. ve 106. ayeti okunuşu: Ramazan'ın 14. günü okunacak İsra Suresi Arapça ve Türkçe anlamı

İsra suresi okunuşu ve anlamı, mübarek Ramazan ayının 14.gününün gelişiyle birlikte araştırılmaya başlandı. Bu yıl 29 gün sürecek olan Ramazan ayının yarısı geride kaldı. On bir ayın sultanı Ramazan ayının 14. günü ikindi namazının ardından İsra suresinin 105 ve 106.ayetlerinin okunması tavsiye edilmiştir. İşte İsra Suresi 105 ve 106. ayeti Arapça ve Türkçe okunuşu ve anlamı...

Giriş: 05.04.2023 - 11:36 | Güncelleme: ABONE OL
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  • İsra suresi Arapça, Türkçe okunuşu ve anlamı 11 ayın sultanı Ramazan ayının 14. gününde gündeme geldi. Kur'an-ı Kerim'in 17. suresi olan İsra Suresi 105 ve 106. ayeti Ramazan ayının 14.gününde yani 5 Nisan Çarşamba günü okunuyor. Fazilet bakımından oldukça zengin olan İsra suresi 105. ve 106. ayeti Arapça ve Türkçe okunuşu merak konusu oldu. İşte  İsra suresi okunuşu ve anlamı...

  • İSRA SURESİ 105 - 106. AYETİ ARAPÇA OKUNUŞU

    وَبِالْحَقِّ اَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَؕ وَمَٓا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا مُبَشِّراً وَنَذٖيراًۘ ١٠٥﴾

    وَقُرْاٰناً فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَاَهُ عَلَى النَّاسِ عَلٰى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزٖيلاً ﴿١٠٦﴾

  • İSRA SURESİ 105 - 106. AYETİ MEALİ

    İsra suresi 105 - 106. ayeti meali ve anlamı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. İsra suresi 105 - 106. ayeti anlamı:

    "(105) Biz Kur’an’ı sadece gerçeğin bilgisi olarak indirdik, o da (sana) yalnız gerçeği söyleyerek geldi; seni de ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik.

    (106) Biz onu, insanlara aralıklarla okuyasın diye okumaya elverişli bölümlere ayırdık, peyderpey indirdik."

  • İSRA SURESİ TEFSİRİ

    Kur’an’ın “gerçeğin bilgisi” olmasından maksat, onun yalnızca gerçeği, doğruyu içermesi; Allah’ın varlığı, birliği, aşkın sıfatları, peygamberlik ve âhiret hayatı gibi temel dinî akîdeleri, bütün ilâhî dinlerde ortak olan evrensel hakikatleri bildirmesidir. Âyet aynı zamanda Kur’an’ın da hak olduğunu, yani hem Allah’ın kelâmı olduğunda kuşku bulunmadığını, hem de ebedî olarak kalacak olan değişmez hakikat olduğunu, gerçeğin ortaya konması dışında başka bir amaçla indirilmediğini dile getirmektedir (Râzî, XXI, 67-68). Taberî’ye göre Kur’an’ın hak olarak indirilmesinden maksat, onun adalet ve insafı, güzel ahlâkı, iyi ve övgüye değer davranışları emretmesi; zulüm, haksızlık, kötü huy ve çirkin davranışları yasaklamasıdır (XV, 177).

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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