Isparta’da kar yağışı başladı

Isparta’da dün akşam saatlerinde başlayan yağmur, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Isparta Belediyesi ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için 350 personelle sahada nöbet tutmaya başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kar yağışının çarşamba günü akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği belirtiliyor.