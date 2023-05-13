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Isparta Milletvekili Adayları 2023: AK Parti, CHP, İYİ Parti, Memleket, MHP, Yeşil Sol Parti, TİP Isparta Milletvekili Adayları Kimler?

Partilerin Isparta milletvekili adayları kimler?

Isparta Milletvekili Adayları listesi genel seçimleri kısa süre kala gündeme geldi. 14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde 24 siyasi parti ve 151 bağımsız aday yarışacak. Partilerin milletvekili aday listelerinden dikkat çeken isimler yer aldı. İşte 14 Mayıs 2023 seçimleri partilerin milletvekili adayları…

Giriş: 13.05.2023 - 00:32 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için gözler 14 Mayıs Pazar gününe çevrildi. Partiler, 28’inci Dönem milletvekili adayları listelerini Yüksek Seçim Kurulu YSK’ya sundu. Eksiklerin tamamlanmasının ardından YSK partilerin milletvekili aday listelerini 19 Nisan’da ilan etti. İşte partilerin 28. Dönem milletvekilli adayları tam listesi…

    14 Mayıs 2023 Isparta Milletvekili Genel Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

    14 Mayıs 2023 Isparta Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları İçin Tıklayınız

  • ISPARTA SEÇİM SONUÇLARI 2023

    Isparta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi Sonuçları, Haberturk.com'da olacak. YSK'nın yayın yasağı kararının kalkmasının ardından ilçe ilçe, canlı olarak 2023 Isparta Seçim Sonuçlarını takip edebilirsiniz. Habertürk Isparta Seçim Sonucu sayfası ile Cumhurbaşkanlığı ve partilerin oy oranlarını güncel ve anlık olarak takip edebilirsiniz. 

    ISPARTA SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

    ISPARTA'DA KİM, HANGİ PARTİ ÖNDE?

    YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek. YSK'nın yayın yasağı kararının kalkması ile beraber Isparta Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve il genelinde partilerin oy oranları netlik kazanacak.

  • ISPARTA SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Seçimlerde oy kullanma işlemleri saat 17.00'da sona erecek. YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin Haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek. Isparta Seçim Sonuçları da 14 Mayıs Pazar günü YSK'nın belirlediği kurala göre saat 21.00 civarı açıklanacak.

    Isparta Seçim Sonuçları Canlı Takip ve Oy Oranları Ekranı İçin Tıklayınız

    Isparta Cumhurbaşkanı Seçimi Sonuçları Canlı Takip ve Oy Oranları Ekranı İçin Tıklayınız

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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