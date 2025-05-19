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        Haberler Gündem Güncel Isparta haberleri: Üniversiteli kanyonda suya düştü! | Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Üniversiteli, kanyonda suya düştü!

        Isparta'da feci bir kaza meydana geldi. Kentte Yazılı Kanyonu'nda suya düşen üniversite öğrencisi Muhammet Enes S. akıntıya kapılarak kayboldu. Gencin bulunması için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 17:10 Güncelleme: 19.05.2025 - 17:10
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        Üniversiteli, kanyonda suya düştü!
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        Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon'da suya düşen üniversite öğrencisi için arama çalışması başlatıldı.

        AA'da yer alan habere göre Süleyman Demirel Üniversitesi Spor Bilimleri Öğrencisi Muhammet Enes S. (21), dengesini kaybederek suya düştü.

        AKINTIYA KAPILDI, KAYBOLDU

        Akıntıya kapılarak gözden kaybolan öğrencinin arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Muhammet Enes S'nin bulunması için çalışmalarını sürüyor.

        Fotoğraf: İHA

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