Isparta'da kardeşini öldüren zanlı tutuklandı
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde tartıştığı kardeşini av tüfeğiyle öldürüp babasını yaralayan zanlı tutuklandı
Giriş: 04.09.2024 - 00:34 Güncelleme: 04.09.2024 - 00:39
Yalvaç ilçesine bağlı Sücüllü köyünde dün meydana gelen olayda, tartıştığı kardeşi A.Ö'yü (43) av tüfeğiyle öldürüp, babası B.Ö'yü (73) yaralayan zanlı D.Ö'nün (45) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
AA'nın haberine göre; adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.
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