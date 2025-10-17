Isparta'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Isparta'da kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı
Hamit E. idaresindeki kamyonet, Davraz Mahallesi'nde, Batuhan Uysal'ın (18) kullandığı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan Batuhan Uysal kurtarılamadı.
Motosiklette yolcu olarak bulunan İsmail K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Fotoğraf: AA