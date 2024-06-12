Isparta'da gece kulübünde korkutan yangın

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Isparta'da bir gece kulübünde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Pirimehmet Mahallesi 1714 Sokak'taki bir gece kulübünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince yaklaşık 2 saatlik müdahaleyle söndürülen yangın, maddi hasara yol açtı.