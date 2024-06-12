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        Haberler Gündem 3. Sayfa Darbedilerek öldürülmüştü, 6 kişi tutuklandı | Son dakika haberleri

        Darbedilerek öldürülmüştü, 6 kişi tutuklandı

        Niğde'de 22 yaşındaki gencin darbedilerek öldürülmesi ile ilgili yürütülen soruşturmada 6 kişi tutuklandı. Şüpheliler 120 saatlik kamera görüntüsünün incelenmesinin ardından belirlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 01:15 Güncelleme: 12.06.2024 - 01:15
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        Darbedilerek öldürülmüştü, 6 kişi tutuklandı
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        Niğde'de bir kişinin darbedilerek öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri ile uzman ekipler, merkeze bağlı İlhanlı Mahallesi'nde M.F.T'nin (22) ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamındaki çalışmalarını tamamladı.

        Ekipler, M.F.T'nin darbedilerek öldürülmesiyle ilgili olaya karıştıkları iddiasıyla 14 zanlıyı yakaladı.

        Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 6'sı savcılık ifadesinin ardından salıverildi.

        Nöbetçi hakimliğe sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Niğde Valisi Cahit Çelik, olaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ekiplerin 120 saatlik kamera görüntüsünü incelediğini belirtti.

        Olay günü 9 şüphelinin Niğde merkezde yakalandığını, yurt dışına kaçtığı tespit edilen 5 şüphelinin gerekli görüşmelerin ardından Türkiye'ye getirildiğini aktaran Çelik, "Gözaltında bulunan 14 şüpheli, 'kasten öldürme' suçundan adli makamlara sevk edilmiştir. Olayla ilgili titizlikle çalışan tüm emniyet güçlerimize teşekkür ederim. İlimiz genelinde meydana gelen olayların aydınlatılması ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız hassasiyetle sürdürülmektedir." ifadelerini kullandı.

        M.F.T, 9 Haziran Pazar günü İlhanlı Mahallesi 82. Sokak'ta yol kenarında ölü bulunmuştu.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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