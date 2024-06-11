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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Oğuz Aydın için Alanyaspor'a teklifini yaptı! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, Oğuz Aydın için teklifini yaptı!

        Süper Lig'de üst üste üçüncü kez şampiyonluğa ulaşmak isteyen Galatasaray transfer çalışmalarına da gaz verdi. Sarı-kırmızılılar, geçen sezonun flaş oyuncusu Oğuz Aydın için teklifini iletti. Galatasaray, milli futbolcu için 4 milyon Euro bonservis bedeli teklif ederken Akdeniz ekibinin beklentisi ise 5,5 milyon Euro

        Giriş: 11.06.2024 - 17:16 Güncelleme: 11.06.2024 - 17:24
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        Galatasaray, Oğuz için teklifini yaptı!
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        Süper Lig'de üst üste iki kez şampiyonluğa ulaşan, gelecek sezonda da beşinci yıldızı takmayı hedefleyen Galatasaray'da transfer çalışmaları da hız kazandı.

        Geçen sezon futbolun başında olan Erden Timur'un ayrılığı sonrasında yeni futbol yapılanması yavaş yavaş netleşirken Galatasaray hem iç hem de dış transferde kolları sıvadı.

        Gelecek sezon için yerli rotasyonunu hem nicelik hem de nitelik olarak yükseltmeyi hedefleyen Galatasaray, Oğuz Aydın için temaslara başladı.

        Bir süredir gündemde olan milli futbolcu için harekete geçen Galatasaray, Oğuz Aydın için 4 milyon Euro'luk teklifini sundu.

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        ALANYASPOR 5,5 MİLYON EURO TALEP EDİYOR

        Akdeniz ekibi, sarı-kırmızılılar dışında Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da ilgilendiği milli futbolcu için 5,5 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli talep ediyor.

        Galatasaray, 4 milyon Euro'luk teklifi revize ederek takas + para formülünü de devreye sokabilir.

        AJAX DA GÖRÜŞMELERİNİ SÜRDÜRÜYOR

        Bir dönem Alanyaspor'u da çalıştıran Francesco Farioli de Oğuz Aydın'ın Ajax'a transfer edilmesini istiyor. Hollanda ekibi de Oğuz Aydın transferi konusunda Alanyaspor ile görüşmelerini sürdürüyor.

        Geçen sezon Alanyaspor formasıyla 35 maça çıkan 23 yaşındaki futbolcu 13 gol atarken 7 golün de hazırlayıcısı oldu.

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