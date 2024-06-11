Tarla hasadını jandarma eşliğinde yaptılar
Diyarbakır'da, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy verme işlemleri sırasında çıkan silah, taş ve sopalı kavgada 1 kişinin öldüğü kırsal Ağaçlı Mahallesi'nde husumetli aileler, tarlalarının hasatlarına jandarma ekiplerinin aldığı güvenlik önlemleriyle başladı
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31 Mart günü sabah saatlerinde Sur ilçesi kırsal Ağaçlıdere Mahallesi'nde oy verme işlemi sırasında aileler arasında çıkan tartışma büyüyerek, silah, taş ve sopalı kavgaya dönüştü.
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Emin Çelik (44), vücuduna isabet eden kurşunlarla hayatını kaybetti, 2'si ağır 12 kişi de yaralandı.
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Kavga nedeniyle sağlık ekipleri olay yerine giremezken, bölgeye takviye jandarma ekipleri sevk edildi.
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Takviye ekiplerin gelmesi ile olay yerine gitmeye çalışan sağlık ekipleri ve gazeteciler, tarafların taş ve silahlı saldırısına uğradı.
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Bu sırada DHA muhabirleri Burak Emek ve Gıyasettin Tetik, ambulansa binerek korunmaya çalıştı.
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Gazetecilerin bulunduğu otomobilin lastiğine mermi isabet ederken, 2 ambulansta da hasar meydana geldi.
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Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden 5’i tutuklandı. Diğerleri ise 3’ü adli kontrolle olmak üzere serbest bırakıldı.
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Mahallede ekili 3 bin dönümlük arazide hasat dönemi başlarken, jandarma ekipleri de giriş ve çıkışlar ile tarla yakınlarında yoğun güvenlik önlemi aldı.
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Mahalleye giren araçtakilerin kimlik kontrolleri yapılırken, ekiplerin hasadın sonuna kadar güvenlik önlemlerini sürdüreceği öğrenildi.
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