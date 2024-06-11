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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tarla hasadını jandarma eşliğinde yaptılar | Son dakika haberleri

        Tarla hasadını jandarma eşliğinde yaptılar

        Diyarbakır'da, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy verme işlemleri sırasında çıkan silah, taş ve sopalı kavgada 1 kişinin öldüğü kırsal Ağaçlı Mahallesi'nde husumetli aileler, tarlalarının hasatlarına jandarma ekiplerinin aldığı güvenlik önlemleriyle başladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 23:33 Güncelleme: 11.06.2024 - 23:33
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          31 Mart günü sabah saatlerinde Sur ilçesi kırsal Ağaçlıdere Mahallesi'nde oy verme işlemi sırasında aileler arasında çıkan tartışma büyüyerek, silah, taş ve sopalı kavgaya dönüştü.

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          Emin Çelik (44), vücuduna isabet eden kurşunlarla hayatını kaybetti, 2'si ağır 12 kişi de yaralandı.

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          Kavga nedeniyle sağlık ekipleri olay yerine giremezken, bölgeye takviye jandarma ekipleri sevk edildi.

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          Takviye ekiplerin gelmesi ile olay yerine gitmeye çalışan sağlık ekipleri ve gazeteciler, tarafların taş ve silahlı saldırısına uğradı.

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          Bu sırada DHA muhabirleri Burak Emek ve Gıyasettin Tetik, ambulansa binerek korunmaya çalıştı.

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          Gazetecilerin bulunduğu otomobilin lastiğine mermi isabet ederken, 2 ambulansta da hasar meydana geldi.

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          Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden 5’i tutuklandı. Diğerleri ise 3’ü adli kontrolle olmak üzere serbest bırakıldı.

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          Mahallede ekili 3 bin dönümlük arazide hasat dönemi başlarken, jandarma ekipleri de giriş ve çıkışlar ile tarla yakınlarında yoğun güvenlik önlemi aldı.

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          Mahalleye giren araçtakilerin kimlik kontrolleri yapılırken, ekiplerin hasadın sonuna kadar güvenlik önlemlerini sürdüreceği öğrenildi.

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