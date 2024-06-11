Voleybol maçındaki sevinci olay olan Nazlıcan İrem Köroğlu'ndan açıklama
Nazlıcan İrem Köroğlu, Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 3 Haziran'da ABD ile karşılaştığı maçta yaşadığı sevinç gösterisi sırasında göğsünün açılmasıyla gündem olmuştu. Köroğlu, maçtan bir hafta sonra konuyla ilgili açıklama yaptı
- 1
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 3 Haziran'da ABD'ye karşı Milletler Ligi'nde oynadığı maçı, müthiş bir geri dönüşle 3 - 2 kazanmıştı.
İşte o geri dönüş, gerek tribündeki seyircilerin, gerekse televizyonlarının başındaki izleyicilerin büyük bir coşku yaşamasına neden olmuştu.
- 2
Milli takımın aldığı her sayıyı büyük bir coşkuyla kutlayan seyirciler arasında bulunan Nazlıcan İrem Köroğlu'nun zıplarken göğsünün açılması sosyal medyada kısa süre içinde gündem oldu.
- 3
"BÖYLE BİR DRAMAYA GEREK YOKTU"
Yaşamını ABD'de sürdüren Nazlıcan İrem Köroğlu, görüntülerinin gündem olmasıyla ilgili konuştu; "Kameralar nedense beni çekmiş ama beni çektiklerinin asla ama asla farkında değildim. Sadece bir kere gördüm, o anda da video çekiyordum. Annem bana defalarca 'Kızım seni çekiyorlar' diye mesaj atmış. İçeride internet çekmiyordu. O yüzden görmemişim hiçbir mesajı."
-
- 4
Nazlıcan İrem Köroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü; "Böyle bir dramaya gerek yoktu. Orada sevincimi paylaşıyordum. Çok mutluydum kazandığımız için. Çok güzel ve eğlenceli bir oyundu. Çok da güzel videolarım var aslında. İki dakika önce gözümü kaşımamı dert ediyordum. Gerek yokmuş ama yapacak bir şey de yok."
- 5
EŞİ DE KONUŞTU
Nazlıcan İrem Köroğlu'nun eşi Cristian Crespo ise şunları söyledi: Türkiye'de herkes onun çok mutlu ve heyecanlı olması hakkında konuşuyor. Bir sürü yorum alıyor.
- 6
Cristian Crespo, eşinin "Bu konu hakkındaki düşüncelerin ne?" sorusuna da şöyle yanıt verdi: Evet, iyiydi. Yani, sporla ilgili mutluydun. Ne kadar sevdiğini gösterdin. Türkiye harikaydı. Naz ortama enerji getiriyor. Ben ilişkimizde daha çok sakin olanım, o ise çılgın.
-
- 7
TRT AÇIKLAMA YAPMIŞTI
O görüntüye ilişkin TRT Spor tarafından 4 Haziran'da şöyle bir açıklama yapılmıştı: Dün gece, A Milli Kadın Voleybol Takımımızın FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) 8'inci maçında ev sahibi ABD ile oynadığı karşılaşmanın canlı yayınında ekranlara istenmeyen bir görüntü gelmiştir. Bu rahatsız edici durum, farklı mecralarda ve yanlış bir algı eşliğinde kurumumuz ile ilişkilendirilmiştir. Kamuoyunun bilmesini isteriz ki maçın çekimlerini ve rejisini ev sahibi ABD'li yayın kuruluşu gerçekleştirmiştir. TRT Spor ve maçı yayınlayan tüm yayın mecraları ABD'li yayın kuruluşunun anlık ilettiği görüntüleri müdahale imkanı olmaksızın ekrana yansıtmıştır. Dolayısıyla yayın politikamıza tamamen ters olan bu görüntü, ABD'li yayın kuruluşu kaynaklıdır ve bu durumdan duyulan rahatsızlık da karşı tarafa iletilmiştir. TRT, Türkiye'nin kamu yayıncısı sıfatı ve sorumluluğuyla bundan sonra da Türk sporunun güçlü bir destekçisi olmaya devam edecektir. Bu vesileyle Filenin Sultanları'na, 11 - 16 Haziran tarihlerinde Hong Kong'da oynayacağı ve TRT ekranlarında canlı yayınlanacak Tayland, Dominik Cumhuriyti, Çin ve Brezilya karşılaşmalarında üstün başarılar diliyoruz. Kamuoyuna saygı ile duyururuz.