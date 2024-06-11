Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Sessizliğini bozdu! Voleybol maçındaki sevinci olay olan Nazlıcan İrem Köroğlu: Böyle bir dramaya gerek! - Magazin haberleri

        Voleybol maçındaki sevinci olay olan Nazlıcan İrem Köroğlu'ndan açıklama

        Nazlıcan İrem Köroğlu, Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 3 Haziran'da ABD ile karşılaştığı maçta yaşadığı sevinç gösterisi sırasında göğsünün açılmasıyla gündem olmuştu. Köroğlu, maçtan bir hafta sonra konuyla ilgili açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.06.2024 - 12:26 Güncelleme: 11.06.2024 - 14:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 3 Haziran'da ABD'ye karşı Milletler Ligi'nde oynadığı maçı, müthiş bir geri dönüşle 3 - 2 kazanmıştı.
          İşte o geri dönüş, gerek tribündeki seyircilerin, gerekse televizyonlarının başındaki izleyicilerin büyük bir coşku yaşamasına neden olmuştu.

        • 2

          Milli takımın aldığı her sayıyı büyük bir coşkuyla kutlayan seyirciler arasında bulunan Nazlıcan İrem Köroğlu'nun zıplarken göğsünün açılması sosyal medyada kısa süre içinde gündem oldu.

        • 3

          "BÖYLE BİR DRAMAYA GEREK YOKTU"

          Yaşamını ABD'de sürdüren Nazlıcan İrem Köroğlu, görüntülerinin gündem olmasıyla ilgili konuştu; "Kameralar nedense beni çekmiş ama beni çektiklerinin asla ama asla farkında değildim. Sadece bir kere gördüm, o anda da video çekiyordum. Annem bana defalarca 'Kızım seni çekiyorlar' diye mesaj atmış. İçeride internet çekmiyordu. O yüzden görmemişim hiçbir mesajı."

        • 4

          Nazlıcan İrem Köroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü; "Böyle bir dramaya gerek yoktu. Orada sevincimi paylaşıyordum. Çok mutluydum kazandığımız için. Çok güzel ve eğlenceli bir oyundu. Çok da güzel videolarım var aslında. İki dakika önce gözümü kaşımamı dert ediyordum. Gerek yokmuş ama yapacak bir şey de yok."

        • 5

          EŞİ DE KONUŞTU

          Nazlıcan İrem Köroğlu'nun eşi Cristian Crespo ise şunları söyledi: Türkiye'de herkes onun çok mutlu ve heyecanlı olması hakkında konuşuyor. Bir sürü yorum alıyor.

        • 6

          Cristian Crespo, eşinin "Bu konu hakkındaki düşüncelerin ne?" sorusuna da şöyle yanıt verdi: Evet, iyiydi. Yani, sporla ilgili mutluydun. Ne kadar sevdiğini gösterdin. Türkiye harikaydı. Naz ortama enerji getiriyor. Ben ilişkimizde daha çok sakin olanım, o ise çılgın.

        • 7

          TRT AÇIKLAMA YAPMIŞTI

          O görüntüye ilişkin TRT Spor tarafından 4 Haziran'da şöyle bir açıklama yapılmıştı: Dün gece, A Milli Kadın Voleybol Takımımızın FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) 8'inci maçında ev sahibi ABD ile oynadığı karşılaşmanın canlı yayınında ekranlara istenmeyen bir görüntü gelmiştir. Bu rahatsız edici durum, farklı mecralarda ve yanlış bir algı eşliğinde kurumumuz ile ilişkilendirilmiştir. Kamuoyunun bilmesini isteriz ki maçın çekimlerini ve rejisini ev sahibi ABD'li yayın kuruluşu gerçekleştirmiştir. TRT Spor ve maçı yayınlayan tüm yayın mecraları ABD'li yayın kuruluşunun anlık ilettiği görüntüleri müdahale imkanı olmaksızın ekrana yansıtmıştır. Dolayısıyla yayın politikamıza tamamen ters olan bu görüntü, ABD'li yayın kuruluşu kaynaklıdır ve bu durumdan duyulan rahatsızlık da karşı tarafa iletilmiştir. TRT, Türkiye'nin kamu yayıncısı sıfatı ve sorumluluğuyla bundan sonra da Türk sporunun güçlü bir destekçisi olmaya devam edecektir. Bu vesileyle Filenin Sultanları'na, 11 - 16 Haziran tarihlerinde Hong Kong'da oynayacağı ve TRT ekranlarında canlı yayınlanacak Tayland, Dominik Cumhuriyti, Çin ve Brezilya karşılaşmalarında üstün başarılar diliyoruz. Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Murat Soydan hayatını kaybetti
        Murat Soydan hayatını kaybetti
        Türkiye’de DNA analizi ile çözülen ilk cinayet!
        Türkiye’de DNA analizi ile çözülen ilk cinayet!
        Çinli elektriklilere ek vergi geliyor
        Çinli elektriklilere ek vergi geliyor
        Olimpos'un en eski tesisi Kadir'in Ağaç Evleri yandı
        Olimpos'un en eski tesisi Kadir'in Ağaç Evleri yandı
        ABD vizesi için bekleme süresi 2 yılı aştı
        ABD vizesi için bekleme süresi 2 yılı aştı
        Aşkına karşılık bulamadı! 70'lerde teselli buldu
        Aşkına karşılık bulamadı! 70'lerde teselli buldu
        'Vahşete neden engel olmadın cinayeti'nde dava açıldı!
        'Vahşete neden engel olmadın cinayeti'nde dava açıldı!
        7 adımda mutfağı işgal eden karıncalardan kurtulabilirsiniz...
        7 adımda mutfağı işgal eden karıncalardan kurtulabilirsiniz...
        "Oynamayan oyuncu istemiyorum!"
        "Oynamayan oyuncu istemiyorum!"
        Filler birbirlerini isimleriyle çağırıyor!
        Filler birbirlerini isimleriyle çağırıyor!
        Semih Kılıçsoy bir dev daha talip
        Semih Kılıçsoy bir dev daha talip
        Olay anı kamerada! Silahlı saldırganın üzerine atladı!
        Olay anı kamerada! Silahlı saldırganın üzerine atladı!
        Mourinho’ya 24 milyon euro verecek olan Fenerbahçe, 1932’de “Parasız kaldık” diyerek Atatürk’ten 500 lira almıştı!
        Mourinho’ya 24 milyon euro verecek olan Fenerbahçe, 1932’de “Parasız kaldık” diyerek Atatürk’ten 500 lira almıştı!
        Vahşet halıdaki etiketten çözüldü!
        Vahşet halıdaki etiketten çözüldü!
        Emin Bayram'ın rotası yurt dışı
        Emin Bayram'ın rotası yurt dışı
        Memurlar hangi ek işleri yapabilir?
        Memurlar hangi ek işleri yapabilir?
        Rus lider Putin Hakan Fidan ile görüşecek
        Rus lider Putin Hakan Fidan ile görüşecek
        Türkiye'nin 2. astronotu Atasever yurda döndü
        Türkiye'nin 2. astronotu Atasever yurda döndü
        "Ya yurt dışına ya buralara yöneleceğiz"
        "Ya yurt dışına ya buralara yöneleceğiz"
        Habertürk Anasayfa