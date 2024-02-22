Isparta'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Isparta'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Giriş: 22.02.2024 - 22:54 Güncelleme: 22.02.2024 - 22:54
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'ye yönelik yürüttükleri soruşturma kapsamında, meslekten ihraç edilen ebe S.Ç'yi gözaltına aldı.
Hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.