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Isparta'da evde yangın çıktı: 1 ölü, 1 yaralı

Isparta'nın Yalvaç ilçesindeki ev yangınında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Giriş: 16.06.2023 - 22:25 | Güncelleme: ABONE OL
Isparta'da evde yangın çıktı: 1 ölü, 1 yaralı
Isparta'da evde yangın çıktı: 1 ölü, 1 yaralı
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AA

Bağkonak köyünde Şerife ve Nuhtu Cesur'a ait evde tüp patlaması sonucu yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine, 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangında sağlık ekipleri, Şerife Cesur'un hayatını kaybettiğini belirledi, eşi Nuhtu Cesur'u ise hastaneye kaldırdı.

Şerife Cesur'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Nuhtu Cesur'un sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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