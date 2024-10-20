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        Haberler Gündem Isparta'da eğlence merkezinde çıkan yangın hasara yol açtı - Güncel haberler

        Eğlence merkezinde yangın çıktı

        Isparta'da eğlence merkezinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince yaklaşık 2 saatlik müdahaleyle söndürülen yangın, maddi hasara yol açtı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 02:32 Güncelleme: 20.10.2024 - 02:32
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        Kutlubey Mahallesi'ndeki eğlence merkezinin 5. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevlere ilk olarak çevredeki esnaf, yangın tüpleriyle müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince yaklaşık 2 saatlik müdahaleyle söndürülen yangın, maddi hasara yol açtı.

        Esnaf Murat Altaş, gazetecilere, yangına ilk müdahale edenlerden birisi olduğunu söyleyerek, "Yangın bir anda büyüdü. Müşteriler zorlukla içeriden çıktı. Hepsini dışarı çıkardık. Diğer esnaf arkadaşlarım da koştu." diye konuştu.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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