Isparta'da eğitim gören Somalili askerler arasında kavga: 24 yaralı

Olay, saat 22.30 sıralarında Isparta General İhsan Alper Kışlası'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kışlada eğitim gören Somali uyruklu askerlerin kendi aralarında yaptıkları futbol maçı sonrası tartışma çıktı.

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İHA'nın haberine göre; tartışma bir anda büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada çok sayıda asker yaralanırken kışlaya çok sayıda ambulans sevk edildi.

Fotoğraf: İHA

Kışla içerisinde ilk müdahaleleri yapılan yaralı askerler ambulanslarla Isparta'da bulunan hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

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Fotoğraf: İHA

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Konu hakkında sosyal medya hesapları üzerinde açıklama yapan Isparta Valiliği; "İlimiz merkezinde bulunan General İhsan Alper Kışlası'nda eğitim gören Somalili askerler arasında, futbol maçı sonrasında çıkan kavga sonucunda ilk belirlemelere göre 24 Somali uyruklu asker yaralanmıştır. Yaralılar, ilimizdeki hastanelerde tedavi altına alınmış olup, biri dışında diğerlerinin sağlık durumları iyidir. Kışlada şu an itibarıyla herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. İdari ve adli tahkikat ilgili kurumlar tarafından yürütülmektedir." denildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken yaralı askerlerin tedavileri sürüyor.

ISPARTA VALİSİ ERİN, YARALILARI HASTANEDE ZİYARET ETTİ

Isparta Valisi Abdullah Erin, Süleyman Demirel Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek yaralı askerleri ziyaret etti.

Erin, burada gazetecilere, Isparta Merkez Piyade Komando Eğitim Tugayı'nda Somali uyruklu askerlerin de bulunduğunu söyledi.

Fotoğraf: AA

AA'nın haberine göre; Somalili askerler arasında futbol maçı sonrası meydana gelen bir kavganın yaşandığını belirten Erin, "Kavgaya askerlerimiz kısa süre içerisinde müdahale ederek kontrol altına aldı. Tabii olay sırasında gerek Somali uyruklu vatandaşlardan gerekse askerlerimizden hafif tıbbi müdahale ile giderilebilecek yaralanmalar meydana geldi." dedi.

SOMALİLİ 2 ASKERİN DURUMU AĞIR

Emniyet güçlerinin hızlı şekilde olay yerine sevk edildiğini anlatan Erin, şunları kaydetti:

"Sağlık teşkilatımız ambulanslarla Somalili ve askerlerimizi Isparta Şehir Hastanesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanemize sevk etti. Çoğu ayakta tedavi görmek suretiyle taburcu edildi. Yaralılar arasında kritik olarak değerlendirebileceğimiz 2 Somalili asker var. Onlar içinde gerekli müdahaleler yapılıyor. Umarım bu müdahaleler sonrasında sağlıklarına kavuşurlar. Yani çok sayıda yaralı var."

*Haberin ilk fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.