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        Haberler Gündem Güncel Isparta'da eğitim gören Somalili askerler arasında kavga: 24 yaralı | Son dakika haberleri

        Isparta'da eğitim gören Somalili askerler arasında kavga: 24 yaralı

        Isparta General İhsan Alper Kışlası'nda eğitim gören Somali uyruklu askerlerin kışla içinde kendi aralarında yaptığı futbol maçında kavga çıktı. Kavgada 24 Somali uyruklu asker yaralandı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 18.03.2025 - 01:58 Güncelleme: 18.03.2025 - 04:21
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        Isparta'da eğitim gören Somalili askerler arasında kavga: 24 yaralı
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        Olay, saat 22.30 sıralarında Isparta General İhsan Alper Kışlası'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kışlada eğitim gören Somali uyruklu askerlerin kendi aralarında yaptıkları futbol maçı sonrası tartışma çıktı.

        İHA'nın haberine göre; tartışma bir anda büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada çok sayıda asker yaralanırken kışlaya çok sayıda ambulans sevk edildi.

        Fotoğraf: İHA
        Fotoğraf: İHA

        Kışla içerisinde ilk müdahaleleri yapılan yaralı askerler ambulanslarla Isparta'da bulunan hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

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        Fotoğraf: İHA
        Fotoğraf: İHA

        VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

        Konu hakkında sosyal medya hesapları üzerinde açıklama yapan Isparta Valiliği; "İlimiz merkezinde bulunan General İhsan Alper Kışlası'nda eğitim gören Somalili askerler arasında, futbol maçı sonrasında çıkan kavga sonucunda ilk belirlemelere göre 24 Somali uyruklu asker yaralanmıştır. Yaralılar, ilimizdeki hastanelerde tedavi altına alınmış olup, biri dışında diğerlerinin sağlık durumları iyidir. Kışlada şu an itibarıyla herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. İdari ve adli tahkikat ilgili kurumlar tarafından yürütülmektedir." denildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatılırken yaralı askerlerin tedavileri sürüyor.

        ISPARTA VALİSİ ERİN, YARALILARI HASTANEDE ZİYARET ETTİ

        Isparta Valisi Abdullah Erin, Süleyman Demirel Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek yaralı askerleri ziyaret etti.

        Erin, burada gazetecilere, Isparta Merkez Piyade Komando Eğitim Tugayı'nda Somali uyruklu askerlerin de bulunduğunu söyledi.

        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA

        AA'nın haberine göre; Somalili askerler arasında futbol maçı sonrası meydana gelen bir kavganın yaşandığını belirten Erin, "Kavgaya askerlerimiz kısa süre içerisinde müdahale ederek kontrol altına aldı. Tabii olay sırasında gerek Somali uyruklu vatandaşlardan gerekse askerlerimizden hafif tıbbi müdahale ile giderilebilecek yaralanmalar meydana geldi." dedi.

        SOMALİLİ 2 ASKERİN DURUMU AĞIR

        Emniyet güçlerinin hızlı şekilde olay yerine sevk edildiğini anlatan Erin, şunları kaydetti:

        "Sağlık teşkilatımız ambulanslarla Somalili ve askerlerimizi Isparta Şehir Hastanesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanemize sevk etti. Çoğu ayakta tedavi görmek suretiyle taburcu edildi. Yaralılar arasında kritik olarak değerlendirebileceğimiz 2 Somalili asker var. Onlar içinde gerekli müdahaleler yapılıyor. Umarım bu müdahaleler sonrasında sağlıklarına kavuşurlar. Yani çok sayıda yaralı var."

        *Haberin ilk fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Son dakika haberler
        #ısparta
        #Somalili asker
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