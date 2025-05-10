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        Haberler Gündem Güncel Isparta'da doğa yürüyüşünde dev mantarlar buldu | Son dakika haberleri

        Isparta'da doğa yürüyüşünde dev mantarlar buldu

        Isparta'da kırsal alanda doğa gezisine çıkan Yusuf Yalçın, 2,5 kilogram ve 1,5 kilogramlık iki 'dev mantar' buldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 03:06 Güncelleme: 10.05.2025 - 03:06
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        Doğa yürüyüşünde dev mantarlar buldu
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        Isparta'nın Güneykent beldesi Baladız Mahallesi'ndeki kırsal alanda ailesiyle yürüyüşe çıkan Yusuf Yalçın, gazetecilere, yürüyüş sırasında iki dev mantarla karşılaştığını söyledi.

        Mantarları koparıp evine getirdiğini belirten Yalçın, "Mantarları tarttım, biri 2,5 kilogram, diğeri de 1,5 kilogram ağırlığında geldi. İlk defa böyle bir mantar gördüm. Komşularıma da gösterdim, onlar da oldukça şaşırdı." dedi.

        Yalçın, mantarları zehirli mi zehirsiz mi olduğunu bilmedikleri için yemediklerini kaydetti.

        *Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.

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        #ısparta
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