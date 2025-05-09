Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'nun Ayşe Barım davası ne oldu, ne karar çıktı? - Magazin haberleri

Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'nun Ayşe Barım davası ne oldu, ne karar çıktı? - Magazin haberleri

ID İletişim Danışmanlık'ın kurucu ortağı menajer Ayşe Barım, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü Gezi Parkı soruşturması kapsamında 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme' suçundan 27 Ocak'ta tutuklanmıştı.

REKLAM advertisement1 Ayşe Barım Barım, gözaltındayken 'tanık' sıfatıyla ifade veren oyunculardan Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu’na da 'yalan tanıklık' suçundan soruşturma başlatılmıştı. HALİT ERGENÇ: YALAN SÖYLEMEDİM Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'yalan tanıklık' suçlamasıyla açılan davanın duruşması bugün görüldü. Duruşmaya Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu, avukatlarıyla birlikte katıldı.

Halit Ergenç kimlik tespiti esnasında aylık geliri 300 bin lira olduğunu söyledi. Savunmasına başlayan Ergenç, “Bir suçum olmadığını düşünüyorum. Çünkü yalan söylemedim bana sorulan sorulara cevap verdim. Ayşe Barım’la alakalı soruları cevapladım ve bana Osman Kavala, Çiğdem Utku Mater ve Memet Ali Alabora’yı tanıyıp tanımadığım soruldu. Mehmet'i konservatuvardan tanıdığımı, tiyatro ortamlarından tanıdığımı söylemiştim" diyerek, Osman Kavala ve Çiğdem Utku Mater ile bir irtibatının olmadığına değindi. "AĞAÇLAR KESİLMESİN DİYE YÜRÜDÜK" Ergenç’e Mehmet Ali Alabora ile arasında geçen 12 telefon görüşmesi soruldu. Cevap olarak Ergenç, “7 tanesi 1 Haziran’da sendikadaki arkadaşlarla beraber yürüyüş gerçekleştirmiştik onunla ilgiliydi. Gezi Parkı yürüyüş amacımız kesinlikle ağaçların kesilmemesine yönelikti. Asla devlete ve hükümete karşı bir yürüyüş değildi. Herkes münferit olarak gidiyordu o gün buluşmamızın sebebi Gezi Parkı'nın yayaya kapalı olduğuydu. Açıldığını duyunca da yürüyüş yaptık" şeklinde konuştu.

"BEN ORGANİZE ETMEDİM" Yürüyüşü organize edip etmediği sorulan Ergenç; "Ben organize etmedim. Telefonla görüşmem tamamen nerede nasıl görüşeceğimiz ile alakalıdır. Benim talimat almam söz konusu değildi. Alabora’nın durumu tamamen sendika başkanı olmasıyla alakalıydı. Gezi Parkı'ndan sonra bir kez konuşmuşuz ama tam içeriğini hatırlamıyorum. Bugüne kadar irtibatımız olmadı, görüşmedik" dedi. "ALABORA’YI TANIMIYORUM DEMEDİM" Halit Ergenç son olarak; "Bana sadece tanıyıp tanımadığım soruldu ve samimiyetimin olmadığını söyledim. Samimiyetimin olmadığını söylememem karşı taraf ile hiç iletişimimin olmadığını söylemem olarak algılanmış. 'Samimiyetim yok' dememin bir şeyi gizlemek amacı yok. Topluma mal olmuş biri olarak Memet’i tanımadığımı inkar etmem zaten imkansız" diyerek beraatını talep etti. KOCAOĞLU: ORADA OLMAMIN SEBEBİ AĞAÇLARIN KESİLMESİDİR Diğer bir sanık oyuncu Rıza Kocaoğlu ise aylık gelirinin 200 bin lira olduğunu belirterek; "Tanık olarak davet edildiğimde Ayşe Barım ile ilgili sorulara detaylı cevap vermeye çalıştım. Memet Ali Alabora ile ilgili sorular soruldu. Kendisini tanıdığımı oyuncular sendika başkanı olduğunu ancak irtibatımın olmadığını söyledim. Çok genel bir soruydu bu nedenle çok detaylı sorulmadığı için onunla olan yakınlığımı dile getirdim. Aradan 12 yıl geçtiği için görüşüp görüşmediğimi hatırlamadığım için irtibatımın olmadığını söyledi. Orada olma sebebim tamamen ağaçların kesilmesiyledir. Gezi Parkı’nda oluşan kalabalık evime çok yakındı, orada bulundum. 18 saniyelik bir telefon görüşmem var zaman geçmesi nedeniyle hatırlamamam gayet doğaldır" şeklinde savunma yaparak, beraatını talep etti. MÜTALAAYA GÖNDERİLDİ Mahkeme ara kararında, mütalaanın hazırlanması için duruşma savcısına süre vererek duruşmayı 23 Mayıs’a erteledi. REKLAM AYŞE BARIM, 7 TEMMUZ'DA MAHKEMEYE ÇIKACAK Ayşe Barım hakkında hazırlanan ve 30 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame geçtiğimiz günlerde kabul edilmişti. Barım, "Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçlamasıyla 7 Temmuz'da ilk kez hâkim karşısına çıkacak. NE OLMUŞTU? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianameye göre; ID İletişim'in kurucu ortağı Ayşe Barım’ın Gezi Parkı ana davası firari sanığı Memet Ali Alabora ile görüştüğüne dair tape kayıtları ve irtibatları olduğu belirlendi. Ayşe Barım hakkında, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüse Yardım Etme" suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında savcı açık kaynak araştırma tutanakları, HTS kayıtları ve diğer delillere bakarak ünlü oyuncular Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu’nu "tanık" sıfatıyla ifadeye çağırdı. Rıza Kocaoğlu ve Halit Ergenç’in Memet Ali Alabora ile görüşmedikleri yönünde verdikleri ifadelerini çelişkili bulununca bu kez 'yalan tanıklık' suçundan soruşturma başlatıldı. REKLAM İFADELERİNDE "ALABORA İLE İRTİBATIMIZ YOK" DEDİLER Halit Ergenç, 'tanık' sıfatıyla verdiği ifadesinde özetle; "Benden tanıklık yapmamı istediğiniz olayı anladım. Memet Ali Alabora isimli şahsı ise konservatuvarda okuduğum yıllardan tanırım. Herhangi bir samimiyetim yoktur" dedi.

Halit Ergenç Rıza Kocaoğlu ise "O dönem sanatçılar olarak toplu bir hareketin içine girmedik, Memet Ali Alabora ile sanat camiasından tanışırım ancak o dönemde de şimdi de telefonla irtibatımız yoktur" ifadelerini kullandı. GEZİ PARKI DÖNEMİ HTS KAYITLARI DOSYADA Yalan tanıklık soruşturmasında dosyaya giren HTS kayıtlarına göre; Halit Ergenç, Memet Ali Alabora ile 12 defa iletişim kurmuştu. Rıza Kocaoğlu ise Alabora ile 1 kez iletişim kurarken 3 ismin telefonları 3 kez ortak baz verdi. Ergenç ve Kocaoğlu’nun Gezi Parkı dönemini kapsayan 1 Ocak 2013 ila 1 Eylül 2013 arasındaki HTS - Baz incelemesinde ise kendi aralarında 1 kez irtibatları çıktı. Rıza Kocaoğlu’nun, Memet Ali Alabora ile 31 Mayıs 2013 günü 1 kez Halit Ergenç’in Alabora ile 2013 yılı Şubat ayında 2 kez, Mayıs ayında 1 kez, Gezi olaylarının başlangıç tarihi olarak bilinen 1 Haziran 2013'te 7 kez ve yine aynı ay içerisinde 2 kez olmak üzere toplamda 9 kez irtibatının olduğu kaydedildi. REKLAM Halit Ergenç ve Memet Ali Alabora isimli şahsın irtibat kurdukları 1 Haziran 2013 günü Beyoğlu ilçesinde 2 kez yakın baz verdiği, Rıza Kocaoğlu ile ve Memet Ali Alabora’nın ise aynı gün yine Beyoğlu’nda yakın baz verdikleri belirtildi.

Rıza Kocaoğlu SİMGE FOTOĞRAF DELİL OLDU Açık kaynaklara da değinilen iddianamede, Rıza Kocaoğlu ile Halit Ergenç’in Memet Ali Alabora ile Gezi Parkı eylemlerinde yoğunlaşan telefon görüşmelerinin olduğu süreçte birlikte kol kola yürüdükleri fotoğraflar ve görüntülere ilişkin de rapor hazırlandığı da belirtildi.

İDDİANAME ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NE GÖNDERİLDİ İddianamede, Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu’nun 'tanık' sıfatıyla Ayşe Barım hakkında ifade verdikleri suçun, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüse Yardım Etme” olması ve bu suçun 3 yıldan fazla hapis cezası gerektiren bir suç olması nedeniyle 'yalan tanıklık' suçunun koşulları oluştuğu belirtildi. Savcı, tüm bu nedenlerle Ergenç ile Kocaoğlu hakkında 'yalan tanıklık' suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep etti. İddianame Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.