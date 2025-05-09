Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan'ın Pakistan'ın Ravalpindi şehrinde bulunan askeri hava üssüne saldırı düzenlediğini duyururken "Hindistan şimdi bizim yanıtımızı beklemeli." dedi.

Ravalpindi saldırısının uçaklarla gerçekleştirildiği bildirilirken, üste bulunan askeri araçların hasar almadığı aktarıldı.

Hindistan saldırılarında sadece Ravalpindi'deki askeri üs değil birçok farklı üs hedef alındı.

Pakistan Hükümetinin resmi X hesabından yapılan açıklamada, Hindistan saldırılarının hava savunma sistemlerince engellendiği duyurulurken, yanıt verileceği bildirildi.

Ahmed Şerif, diğer yandan, Hindistan'ın 6 balistik füze ateşlediğini ifade ederken, füzelerin Hindistan topraklarına düştüğünü belirtti. 6 füzenin 5'i Amritsar'a 1'i ise Adampur'a düştü.

Füzelerin düştüğü Hindistan şehirlerinden biri olan Amritsar'da 4 patlama duyulduğu bildirildi.

Armitsar, dini bir grup olan Sihlerin yoğun olarak yaşadığı bir bölge olarak biliniyor. Korgeneral Şerif, Hindistan'ın Sihleri hedef aldığına değindi.

Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar da Hindistan'ın kendi halkını hedef aldığını bildirdi.

Targeting its own Sikh citizens with ballistic missiles is India's deep conspiracy against its minorities. Pakistan stands with the Sikh community in this difficult time. These cowardly acts are exposing India's true face to the world. What a shameful act! — Attaullah Tarar (@TararAttaullah) May 9, 2025

77 SİHA DÜŞÜRÜLDÜĞÜ AÇIKLANMIŞTI

Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, bölgedeki son gelişmeler hakkında basın toplantısı düzenledi.

Pakistan, Hindistan'a ait İsrail yapımı 77 silahlı insansız hava aracını (SİHA) düşürdüğünü duyurdu.

Chaudhry, şimdiye kadar Hindistan'a ait İsrail yapımı 77 SİHA'nın düşürüldüğünü, Hindistan'ın saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin sayısının 33'e, yaralananların sayısının da 62'ye yükseldiğini duyurdu.

Hindistan'a seslenen Chaudhry, "Pakistan'ın size ateş etmesinden bu kadar hoşlanıyorsanız, talebinizi kendi seçtiğimiz bir zaman, yer ve araçla yerine getireceğiz." ifadelerini kullandı.

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Chaudhry, Hint medyasında yer alan Pakistan'a ait hava araçlarının düşürüldüğü ve Pakistan'ın Hindistan'a saldırdığı haberlerini yalanlayarak bunlara kanıt olarak "(düşürülen) en az bir Pakistan uçağı veya insansız hava aracının enkazının gösterilmesini" talep etti.

Hindistan'la yaşanan çatışmalar sırasında yaralanan askerler olduğunu bildiren Chaudhry, şimdiye kadar hiçbir Pakistanlı askerin yaşamını yitirmediğini kaydetti.