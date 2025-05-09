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        Haberler Dünya Pakistan 77 SİHA'yı düşürdü | Dış Haberler

        Hindistan 6 balistik füze ateşledi

        Pakistan, Hindistan'a ait İsrail yapımı 77 silahlı insansız hava aracını (SİHA) düşürdüğünü duyurdu. Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan'ın 6 balistik füze ateşlediğini ifade ederken, füzelerin Hindistan topraklarına düştüğünü belirtti. Korgeneral Şerif, sonraki saatlerde yaptığı açıklamada, Hindistan'a ait uçakların Ravalpindi'de bulunan askeri üsse saldırı düzenlediğini duyururken "Hindistan şimdi bizim cevabımızı beklemeli." dedi.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 09.05.2025 - 23:51 Güncelleme: 10.05.2025 - 01:53
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        Hindistan 6 balistik füze ateşledi
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        Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan'ın Pakistan'ın Ravalpindi şehrinde bulunan askeri hava üssüne saldırı düzenlediğini duyururken "Hindistan şimdi bizim yanıtımızı beklemeli." dedi.

        Ravalpindi saldırısının uçaklarla gerçekleştirildiği bildirilirken, üste bulunan askeri araçların hasar almadığı aktarıldı.

        Hindistan saldırılarında sadece Ravalpindi'deki askeri üs değil birçok farklı üs hedef alındı.

        Pakistan Hükümetinin resmi X hesabından yapılan açıklamada, Hindistan saldırılarının hava savunma sistemlerince engellendiği duyurulurken, yanıt verileceği bildirildi.

        Ahmed Şerif, diğer yandan, Hindistan'ın 6 balistik füze ateşlediğini ifade ederken, füzelerin Hindistan topraklarına düştüğünü belirtti. 6 füzenin 5'i Amritsar'a 1'i ise Adampur'a düştü.

        Füzelerin düştüğü Hindistan şehirlerinden biri olan Amritsar'da 4 patlama duyulduğu bildirildi.

        Armitsar, dini bir grup olan Sihlerin yoğun olarak yaşadığı bir bölge olarak biliniyor. Korgeneral Şerif, Hindistan'ın Sihleri hedef aldığına değindi.

        Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar da Hindistan'ın kendi halkını hedef aldığını bildirdi.

        77 SİHA DÜŞÜRÜLDÜĞÜ AÇIKLANMIŞTI

        Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, bölgedeki son gelişmeler hakkında basın toplantısı düzenledi.

        Pakistan, Hindistan'a ait İsrail yapımı 77 silahlı insansız hava aracını (SİHA) düşürdüğünü duyurdu.

        Chaudhry, şimdiye kadar Hindistan'a ait İsrail yapımı 77 SİHA'nın düşürüldüğünü, Hindistan'ın saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin sayısının 33'e, yaralananların sayısının da 62'ye yükseldiğini duyurdu.

        Hindistan'a seslenen Chaudhry, "Pakistan'ın size ateş etmesinden bu kadar hoşlanıyorsanız, talebinizi kendi seçtiğimiz bir zaman, yer ve araçla yerine getireceğiz." ifadelerini kullandı.

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        Chaudhry, Hint medyasında yer alan Pakistan'a ait hava araçlarının düşürüldüğü ve Pakistan'ın Hindistan'a saldırdığı haberlerini yalanlayarak bunlara kanıt olarak "(düşürülen) en az bir Pakistan uçağı veya insansız hava aracının enkazının gösterilmesini" talep etti.

        Hindistan'la yaşanan çatışmalar sırasında yaralanan askerler olduğunu bildiren Chaudhry, şimdiye kadar hiçbir Pakistanlı askerin yaşamını yitirmediğini kaydetti.

        Chaudhry, Pakistan ordusunun "her türlü olasılığa hazırlıklı olduğu" mesajını vererek "Devam etmek istiyorlarsa etsinler ancak başlattıkları şeyi biz bitireceğiz." diye konuştu.

        Hindistan basını dün, Pakistan tarafından Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir bölgesindeki mühimmat depolarına saldırı düzenlendiğini iddia etmiş, Pakistan Dışişleri Bakanlığı ise Hindistan'ın Pathankot ve Srinagar bölgelerine saldırı düzenlendiğine ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirmişti.

        Hindistan'ın Pakistan'a saldırısı

        Hindistan, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi.

        Hint ordusu, "terör yapılanması" şeklinde nitelediği 9 hedefi vurduğunu açıklarken İslamabad yönetimi, saldırılarda sivillere ait 6 noktanın hedef alındığını, 33 kişinin hayatını kaybettiğini ve 62 kişinin yaralandığını duyurdu.

        Pakistan ordusu, Hindistan tarafının saldırısı sırasında 5 savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken Yeni Delhi yönetimi ise bunu teyit etmedi.

        *Fotoğraf: AP / Manish Swarup

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