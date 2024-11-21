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        Haberler Gündem 3. Sayfa Isparta'da besihane yangını: 12 küçükbaş hayvan öldü | Son dakika haberleri

        Isparta'da besihane yangını: 12 küçükbaş hayvan öldü

        Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Korukoya köyünde bulunan bir besihanede yangın çıktı. Alevlere teslim olan besihanede 12 küçükbaş hayvan can verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 02:20 Güncelleme: 21.11.2024 - 02:20
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        Isparta'da besihane yangını: 12 küçükbaş hayvan öldü
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        Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bir besihanede çıkan yangında 12 küçükbaş hayvan can verdi.

        Korukoya köyünde D.K'ye ait bir besihanede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        AA'nın haberine göre; ekiplerce söndürülen yangında 12 küçükbaş hayvan öldü. Besihanede hasara neden olan yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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        #ısparta
        #haberler
        #Yalvaç
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