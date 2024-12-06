Isparta'da "bağımlılıkla" mücadele için yeni merkez

Isparta'da bağımlılıklarla mücadele amacıyla Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Merkezi (BAMKOM) kuruldu. Isparta Valiliği BAMKOM, il genelinde bağımlılıkla mücadelede etkin, sürdürülebilir ve koordineli bir yapı oluşturulmasına, il genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör arasında iş birliğinin sağlanmasına ve bağımlı bireylerin tedavi ve rehabilitasyon sonrası topluma kazandırılmasına yönelik faaliyetleri tek elden yürütecek.

REKLAM advertisement1 Birçok akademisyen ve uzmanın katkı sunduğu Bağımlılıklarla Mücadele Çalıştayı'na katılan Vali Abdullah Erin, çalıştayla Isparta'daki bağımlılık durumunun bütün yönleriyle ele alınacağını ifade etti. Bağımlılıkla mücadelede birbirinden bağımsız, birbirini desteklemeyen, birbirini tamamlamayan, bütünlük arz etmeyen, ölçülemeyen ve sonuçları takip edilemeyen çalışmalarla etkin sonuçlara ulaşılamayacağına ve bu dağınıklığın zaman ve emek kaybına yol açacağına vurgu yapan Vali Erin, bu nedenle ortak bilinçle hareket edilmesi gerektiğini, akademisyenlerin ortaya koyacağı bilgi, birikim ve tecrübelerin ışığında yol alınmasının önemli olduğunu ve bu şekilde gençler ile çocukların beden ve ruh sağlığının sağlanabileceğini söyledi.

Vali Erin konuşmasında sözlerini şöyle tamamladı: "Bu çok önemli bir konu. Gençlerimizi, geleceğimizi, devletimizi, toplum sağlığını, ülkemizin güçlü veya zayıf olması konusundaki geleceğini belirleyecek temel meseledir. İnşallah daha sık bir araya geleceğiz, hocalarımızın yol göstericiliğinde, rehberliğinde yürüyeceğiz. Bilimsel yol ve yöntemleri kullanacağız, gerektiğinde de maneviyatı devreye sokmak suretiyle hem fiziksel olarak hem de ruhen daha sağlıklı nesiller yetiştirmek için de elimizden ne geliyorsa yapacağız. Son olarak her zaman ifade ettiğim gibi, gençlerimizi zehirlemeye niyetlenmiş, bu konuyu bir ticaret meselesi, para kazanma meselesi haline getirmiş veya gerçekten geleceğimize, devletimize, milletimize kastetmiş bu rezil işin içerisinde olanlara da hayatı rezil edeceğiz."