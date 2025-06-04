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        Haberler Gündem Avrasya Tüneli’nin işletmecileri tahliye edildi

        Avrasya Tüneli’nin işletmecileri tahliye edildi

        İBB'ye yönelik "yolsuzluk" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen 4. dalga operasyonda tutuklanan Çanakkale Köprüsü ve Avrasya Tüneli işletmecileri tahliye edildi. Savcılık tahliye gerekçesine ilişkin yaptığı açıklamada; şüphelilerin Kirazlı - Halkalı Metro Hattı Yapımına ilişkin olarak yapılan ihale kapsamında somut olaylara dayalı ve örgütün yapısı ile işleyişine ilişkin samimi beyanlarda bulunduklarını belirtti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.06.2025 - 20:12 Güncelleme: 04.06.2025 - 20:58
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        Avrasya Tüneli'nin işletmecileri tahliye edildi
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        İBB’ye yönelik “yolsuzluk” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen 4. dalga operasyonda tutuklanan Avrasya Tüneli’nin işletmecilerinden ve Çanakkale Köprüsü işletmecileri Yapı Merkez İnşaat sahipleri Sami Özge Arıoğlu, Erdem Arıoğlu ve Mustafa Başar Arıoğlu tahliye edildi.

        Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre, savcılık tahliye gerekçesine ilişkin yaptığı açıklamada şüphelilerin Kirazlı - Halkalı Metro Hattı Yapımına ilişkin olarak yapılan ihale kapsamında somut olaylara dayalı ve örgütün yapısı ile işleyişine ilişkin samimi beyanlarda bulunduklarını belirtti.

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