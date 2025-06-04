Van Spor şampiyonluğu kutladı!

2. Lig play-off finalinde Batman Petrolspor’u penaltılarla 5-4 mağlup ederek 25 yıl sonra Trendyol 1. Lig’de mücadele etmeye hak kazanan Van Spor'da şampiyonluk coşkusu yaşandı.

REKLAM advertisement1

Kırmızı-siyahlıların şampiyonluk kutlamaları binlerce taraftarın da katılımıyla Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda gerçekleştirildi.

ÜSTÜ AÇIK OTOBÜSLE STADYUMA GELDİLER

Kutlamalara katılan binlerce taraftar, günün erken saatlerinden itibaren kent merkezinde toplanırken, daha sonra stadyuma doğru hareket etti.

Zaferin mimarı futbolcular ve teknik heyet ise üst açık otobüsle şehir turu attı. İskele Caddesi'nden hareket eden otobüs, taraftarların tezahüratları ve meşaleler eşliğinde Beşyol Meydanı ve Cumhuriyet Caddesi'nden ilerleyerek yaklaşık 3 saatte Van Atatürk Şehir Stadyumu’na ulaştı.

Stadyumdaki kutlamalar Van Spor Başkanı Erol Temel'in konuşmasıyla başlarken, daha sonra organizasyona katılan sanatçıların şarkılarıyla tribünler şampiyonluğu doyasıya kutladı.

KUPASINI TARAFTARI ÖNÜNDE KALDIRDI!

Şarkılar ve konuşmaların ardından Van Spor oyuncuları, sahnede kurulan platforma çağrıldı. Kırmızı-siyahlılar burada 2. Lig şampiyonluk kupasını kaldırırken, tribünde büyük coşku yaşandı.

https://x.com/HTSpor/status/1930323267170029912