Galatasaray'dan Osimhen için yeni teklif!
Victor Osimhen'i kadrosunda tutmak isteyen Galatasaray, Nijeryalı yıldız için teklifini yükseltti.
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Galatasaray, Victor Osimhen için yaptığı teklifi 20 milyon Euro’nun üzerine çekti.
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Sarı-kırmızılılar bu yıllık ücretin 5-6 milyon Euro’sunu sponsorluk anlaşmalarıyla ödemeyi planlıyor.
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TFF kanadından sponsorluk bedelinin harcama limitine dahil olup olmadığına dair şifahen bilgi alındı.
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Mauro Icardi’nin 10 milyon Euro’luk maaşında devreye giren 6+4 formülüne benzer bir teklifle bu transferi bitirmeyi amaçlıyor.
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İstanbul’dan ayrılışını ikinci kez erteleyen Osimhen’in bir sezon daha kiralanma ihtimali de düşük de olsa masada bulunuyor.
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Napoli ile bir sezon daha sözleşme uzatarak bir sezon daha kiralık transferle Avrupa’dan teklif bekleme formülü de masada bulunuyor.
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