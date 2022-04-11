Genç kızın şüpheli ölümü

Eğirdir ilçesindeki Tepeli Mahallesi'nde uzun süre odasından çıkmayan kızı Hatice Öcal’ın yanına giden anne, kızını yerde hareketsiz buldu.

AA'nın haberine göre; Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine eve gelen sağlık ekibi, Öcal’ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Ölümü şüpheli bulunan Öcal'ın cenazesi, jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından otopsisi için Isparta Şehir Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.